FOTO Halep s-a întors în România: declaraţii emoţionante la sosire. Ce mesaj primit a impresionat-o cel mai tare

Simona Halep a coborât dintr-un avion al companiei Aeroflot, fiind primită pe covorul roşu. Dacă organizatorii turneului de la Beijing i-au dăruit un aranjament floral uriaş care a format numărul 1, la Bucureşti, constănţeanca a primit un balonaş cu cifra 1 care mai mult a încurcat-o, motiv pentru care s-a şi debarasat repede de el.

Halep a fost felicitată la scara avionului de preşedintele Federaţiei Române de Tenis (FRT), George Cosac, dar şi de ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca. Apoi, ocupanta locului 1 WTA a venit în faţa jurnaliştilor şi a făcut o serie de declaraţii.

Ce a spus?

*E o onoare să fiu aici şi chiar mi-aţi făcut ziua asta mai frumoasă, aşteptându-mă atât de călduros.

*Visul meu a devenit realitate şi mă bucur că acest lucru se întâmplă pentru noi, românii. Mă bucur că a ajuns o româncă pe locul 1 WTA şi că eu sunt acea persoană. Le mulţumesc celor care au lucrat cu mine timp de 22 de ani ca să ajung aici, deja mă simt bătrână (râde). Îi Mulţumesc domnului Ţiriac, care a crezut mine, dar şi doamnei Ruzici pentru susţinere. Această zi va rămâne pentru întotdeaună în sufletul meu.

*Am primit câteva sute de mesaje şi le mulţumesc tuturor pentru cuvintele frumoase.

*După ce am câştigat acel meci cu Ostapenko şi am ţinut în braţe acel număr 1, atunci am realizat cu adevărat că sunt numărul 1 mondial.

*N-a fost deloc uşor, presiunea a fost mereu şi am resimţit-o foarte tare. N-am renunţat, am continuat să cred că pot să ajung numărul 1. Am muncit mai mult pentru ca acest vis să devină realitate. Va fi din ce în ce mai greu. Vor fi momente în care va fi şi mai greu decât acum. Vreau să ajung însă şi mai sus!

*Gheorghe Hagi a fost mereu modelul meu, aşa că a fost frumos să aud cuvinte frumoase despre mine din partea lui.

*Cadoul meu să fie sănătate, ca să pot juca mulţi ani!

*Nu e uşor pentru nimeni să urmărească meciurile mele, eu simt susţinerea tuturor, chiar şi a celor care mă critică. Uneori, criticile lor sunt foarte bune.

*Au fost multe greutăţi, sacrificii, însă, sâmbătă, când am ţinut în braţe acel număr 1, am uitat tot. Nu pot să zic însă că am avut o viaţă grea.

*Vreau să câştig un Grand Slam şi apoi să rămân pe locul 1 cât mai mult timp.

*Urmează două zile de odihnă, apoi pe teren şi spre Singapore.

*Nu cred că în Singapore voi avea presiune, vreau să mă şi bucur de ceea ce am realizat până acum.

*Am văzut multe poze de pe Twitter cu jucătoare care m-au felicitat. Un mesaj de pe Instagram a fost din partea Serenei Williams, poate cel mai important mesaj pe care l-am primit. Eu n-am avut curajul să o felicit când a născut, am făcut-o acum. Nu e doar cea mai mare jucătoare din lume, ci şi o persoană deosebită.