FOTO Ce a făcut Simona Halep în vestiar, imediat după victoria magnifică de la Australian Open

Simona Halep a stat pe teren 3 ore şi 45 de minute, câştigând un meci fantastic în faţa lui Lauren Davis, din Statele Unite.

Pentru româncă, e vital acum procesul de recuperare, ea urmând să joace luni împotriva învingătoarei din meciul Ashleigh Barty - Naomi Osaka.

De altfel, imediat după meci, Simona a cerut o porţie de mâncare, iar Darren Cahill a postat imaginea şi a glumit pe Twitter: „Deci cum a fost dimineaţa ta, Simo? Efort fantastic din partea ambelor jucătoare. Un meci epic.Sunt mândru de tine, Simo!“. De asemenea, Simona Halep şi-a aşezat glezna stângă pe o pungă de gheaţă.

So how was your morning, @Simona_Halep? 🙊🙈😳💪 Amazing effort by both ladies. Epic match. Really proud of you Simo 🤗👊 #teamhugs pic.twitter.com/mjE5CjtacK