FOTO Cine e fotbalistul care a sărit la gâtul lui Hagi, fiind cu greu oprit de coechipieri

La pauza meciului între Gică Hagi, antrenorul Viitorului, şi Mario Camora, căpitanul CFR-ului, a avut loc un conflict verbal. Cei doi au fost greu ţinuţi la distanţă de coechipierii portughezului şi de tehnicianul Vasile Miriuţă.

Lucrurile s-au reglat la final, Gică Hagi explicând ce s-a întâmplat de fapt: "Am vrut sa par si eu fotbalist. Am vorbit cu el (n.r cu Mario Camora), am reglat-o, nu a fost nimic. El are experienta, stie sa puna presiune. Este un baiat extraordinar, un fotbalist nemaipomenit. Am vorbit asa, ne-am certat ca fotbalistii, cum se zice. Am vrut sa par si eu fotbalist", a spus Hagi la final.