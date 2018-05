FOTO Apariţie şocantă: cum s-a îmbrăcat Serena Williams la Grand Slamul de la Paris

Serena Williams este "back in business". În primul tur la Roland Garros, ea a trecut de Krystina Pliskova, scor 7-6, 6-4, după o oră şi 45 de minute.

Americanca a rămas fidelă aceluiaşi stil, cu lovituri ca din tun, care compensează lipsa de mobilitate, însă ce a ieşit cu adevărat în evidenţă a fost outfitul ei. Cu un costum pe corp, Serena Williams a atras reacţii dintre cele mai diverse.

"La revedere, lume. Sunt mort", a comentat cineva pe twitter. Alţii au apreciat costumaţia Serenei Williams.

Goodbye world. I am dead. Serena Williams wears a body suit at the #FrenchOpen. pic.twitter.com/gaf1dARkoT — John Thrasher (@jthrasher) 29 mai 2018

Some superheroes wear capes.

Others wear black bodysuits.



We see you, @serenawilliams.



🙌🙌 pic.twitter.com/7dSTbKFfkr — Miami Open (@MiamiOpen) 29 mai 2018