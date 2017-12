Fotbalistul Gerard Pique a povestit în detaliu cum a a sedus-o pe Shakira

Deşi în ultima vreme s-au înteţit zvonurile unei despărţiri, Gerard Pique (30 de ani) şi Shakira (40 de ani) formează în continuare un cuplu.

Cei doi s-au cunoscut în 2010, iar Pique a dezvăluit cum au decurs primii paşi ai relaţiei.

„Am cunoscut-o la Madrid în 2010. Ea filma videoclipul la <Waka, Waka>, imnul Cupei Mondiale din acel an. Mi-am făcut curaj şi i-am cerut numărul de telefon. Apoi, ea a ajuns în Africa de Sud înaintea noastră pentru că urma să cânte la festivitatea de deschidere. I-am dat un mesaj şi am întrebat-o cum e vremea. De obicei, când pui o astfel de întrebare stupidă te aştepti la un răspuns scurt, de genul <E frig, ia-ţi ceva mai gros>. Dar ea mi-a scris o întreagă poveste, despre cum se schimbă temperatura în timpul zilei, şi m-a impresionat. În fiecare mesaj al ei se citea afecţiunea. Am început să ne scriem mesaje tot mai multe în timpul Cupei Mondiale, dar nu puteam să ne vedem decât într-un singur mod: dacă Spania ajungea în finală, pentru că ea cânta la festivitatea de închidere. I-am spus că o să ajung în finală doar ca să am şansa să o văd. Şi restul e istorie“, a povestit Pique.

Gerard Pique şi naţionala Spaniei au cucerit titlul mondial în 2010, după o finală cu Olanda.