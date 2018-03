Finală ca la 20 de ani: Daria Kasatkina şi Naomi Osaka sau asaltul noii generaţii din tenisul feminin

Ambele jucătoare au 20 de ani şi e pentru prima dată din 2001 încoace când în ultimul act de la Indian Wells se întâlnesc două jucătoare atât de tinere. În urmă cu 17 ani, Serena Williams (19 ani) şi Kim Clisjters (17 ani) anunţau noul val din tesnisul feminin.

Daria Kasatkina, locul 19 mondial, le-a eliminat în drumul spre finală pe Sloane Stephens, Caroline Wozniacki, Angelique Kerber şi Venus Williams. Naomi Osaka a făcut şi ea victime celebre: Maria Şarapova, Agnieszka Radwaska, Karolina Pliskova şi Simona Halep.

„Noua generaţie începe să aibă un cuvânt“, spune Kasatkina, aprobată de adversara ei de azi.

Interesant este că înaintea turneului, Naomi Osaka a cerut ajutorul colegelor din circuit pentru că nu ştia să facă un „tweener“, iar în ajutorul ei a venit chiar Daria Kasatkina.

.@Naomi_Osaka_ asked for help on the tweener and @DKasatkina came to the rescue!



Think Naomi will pull it off at @BNPPARIBASOPEN? pic.twitter.com/ObcLXlLMVi