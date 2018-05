Explicaţiile Simonei Halep pentru eşecul cu Pliskova! Ce a demoralizat-o pe cea mai bună jucătoare a lumii

Simona a dezvăluit la microfonul Digisport ce nu a mers în partida cu Pliskova, menţionând un moment delicat al meciului.

"Am început meciul foarte bine. Am jucat un meci foarte prost, la 2-0, am greşit nişte mingi uşoare, am făcut şi o dublă greşeală. A reintrat în meci. A dat numai linii, numai neţuri, m-a demoralizat un pic, dar e meritul ei, a jucat foarte bine azi. Nu spun că am jucat la nivelul meu maxim", a spus Halep.

"Aş fi putut să schimb nişte lucruri, în timpul meciului. A venit şi Darren să îmi explice, dar nu am fost capabilă de acest lucru astăzi. Data viitoare, cu siguranţă va fi mai bine. Am încercat, dar nu a mers", a continuat Simona.



Cea mai bună jucătoare a lumii putea deveni prima sportivă care să se impună la Madrid în trei ani consecutivi. "Simo" s-a oprit la 15 victorii la rând, după ce a câştigat trofeul în 2016 şi 2017.

"Presiune pot spune că a fost. Am câştigat de două ori, dar e un lucru foarte greu să câştigi un turneu de trei ori la rând. Nu pot spune că m-am gândit la asta prea mult. Azi am fost mai încordată, dar rămâne turneul meu de suflet", a încheiat Halep.