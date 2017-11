Un magician al fotbalului italian s-a retras. A fost „copilul“ lui Mircea Lucescu

Pirlo, care a evoluat la cele trei mai cluburi italiene (Inter Milano, AC Milan, Juventus), a câştigat de două ori Liga Campionilor şi de şase ori campionatul Italiei.

El este campion mondial cu Italia în 2006.

"Nu a fost doar finalul aventurii mele la New York, ci şi finalul carierei mele. Mulţumesc fiecărei echipe la care am jucat şi fiecărui coechipier alături de care am avut plăcerea să evoluez", a scris Pirlo pe Twitter.

Pirlo a fost remarcat şi promovat de Mircea Lucescu la Brescia, după care l-a pregătit şi la Inter. „Lucescu era nerăbdător să mă vadă pe teren, dar n-am primit derogare să joc înaintea vârstei de 16 ani. Fizic eram firav. Abia la 16 ani şi două zile am bifat primul meci, împotriva Reggianei“, scria Pirlo în autobiografia sa.