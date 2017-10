După ce a fost detronată de Halep, Muguruza are sete de revanşă: „O să dau totul pentru asta!“

Practic, tenismena ce va încheia anul pe primul loc se va decide în urma Turnelui Campioanelor (WTA Finals), care are loc în perioada 22-29 octombrie la Singapore.

Simina Halep are nevoie să obţină un rezultat cel puţin la fel de bun cu Muguruza pentru a rămâne în faţa ei, sau să câştige finala, în cazul în care cele două vor ajunge în ultimul act. Dar şi Muguruza are aceleaşi gânduri: "Sunt acasă, încă mă recuperez. Sper să pot să mă antrenez în curând pentru ultimul turneu al anului, care e unul dintre favoritele mele. E ultimul meu obiectiv pentru acest an. Câştigarea Turneului Campioanelor îmi va garanta şi primul loc WTA la finalul lui 2017. Ar fi un rezultat excelent. Nu neg că îmi doresc mult asta. O să dau totul pentru a ajunge în finală", a spus Muguruza, potrivit Tennis World USA.“