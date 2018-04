Dragnea l-a susţinut, dar degeaba: Lupescu a explicat de ce s-a văzut cu şeful PSD şi a dezvăluit unde se va duce după eşecul de astăzi

Ionuţ Lupescu a cerut ajutor politic într-o tentativă disperată de a ajunge în fruntea fotbalului românesc, însă planul său n-a dat roade. „Kaiserul“ a luat mai puţin de jumătate dintre voturi, fiind învins cu scorul de 168-78 de Răzvan Burleanu.





După ce l-a felicitat pe învingătorul alegerilor, Lupescu a acordat un interviu la microfonul Digi Sport.





Ce a spus Lupescu?





*M-am văzut cu toţi liderii partidelor din România. Fotbalul românesc e, în proporţie de 90%, finanţat de autorităţile locale. Rolul unui preşedinte e să se ducă să se bată pentru ca sportul să fie o prioritate. Pentru asta, oamenii din Parlament trebuie să voteze o legislaţie pentru ca oamenii să stea liniştiţi, să nu mai aibă problemele din ultimii ani. Când eşti în poziţia cea mai înaltă dintr-o federaţie, trebuie să te baţi pentru oamenii pe care îi reprezinţi şi pentru credibilitate.





*Dacă n-aş fi încercat să câştig aceste alegeri, aş fi regretat toată viaţa. Am vrut să o fac acum, am considerat că am experienţă. Dacă oamenii au decis că nu e nevoie de mine, atunci nu e nicio problemă. Eu sper că va fi bine. Sper să nu mai fie date mincinoase, trunchiate şi să fie doar realitatea. Îmi doresc ca fotbalul românesc să ajungă unde a fost cândva. Deocamdată, cred că nu e nevoie de ajutorul meu.





*Din păcate, continuă cu jignirile şi nu prea arată respect (n.r. – Burleanu a spus: i-am ciuruit). Nu neapărat mie şi foştilor mei colegi, ci lumii în general. Am vrut să oferim o alternativă către dezvoltare şi performanţă. Adunarea a hotărât în aşa fel, eu sper să fie spre binele fotbalului românesc. Eu cred că oamenii, suporterii, vor fi foarte atenţi în următorii patru ani. Am crezut că sunt oameni care doresc dezvoltarea fotbalului, dar se pare că n-a fost aşa.





*Ce o să fac acum? Deocamdată, mă duc acasă.