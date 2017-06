Dovada că Ion Dolănescu era îndrăgostit lulea de Nadia Comăneci: „Ionaş îmi spunea: «Singura femeie pentru care aş renunţa la toată libertatea mea ar fi ea»“

Gimnasta s-a îndrăgostit de chipeşul Dolănescu în 1981, iar relaţia lor ar fi durat aproape patru ani. Se spune că uneori preferau să se depărteze de agitaţia din Bucureşti şi să petreacă momente în doi în casa unui fin de-al artistului, care trăia undeva lângă Focşani.

Mai mult, în acea vreme se zvonea şi că cei doi iubăreţi s-au aflat la un pas de căsătorie, mergeau împreună la chefuri, iar Nadia era aproape nelipsită din casa interpretului de muzică atunci când existau petreceri. Acum câţiva ani, cei doi s-au reunit cu ocazia emisiunii "O dată-n viaţă", unde au cântat "Hei, ţigane", la invitaţia Iuliana Tudor. Deşi discreţi, nu se puteau feri mereu de privirile celor din jur. Unul dintre martorii la una dintre ieşirile lor a povestit pentru Click: "În 1985, am lucrat la Hotelul Meridian din Mamaia. Ion Dolănescu era naşul fiului şefului de restaurant de acolo. A stat toată vara în hotel. Iar Nadia a venit şi ea şi a stat vreo lună. Erau foarte discreţi.Toată lumea din hotel spunea ca ea e foarte îndrăgostită de el."

Cunoscuta interpretă de muzică populară Ileana Constantinescu, într-o intervenţie pentru ziarul "ring", a vorbit şi ea despre cei doi: "Ionaş (Ion Dolănescu – n.r.) îmi spunea: «Singura femeie cu care m-aş însura ar fi Nadia Comăneci». Era o simpatie între ei, dar nu dragoste declarată, nu ştiu dacă au mers mai departe. Ea avea alţi prieteni, dar el o iubea în secret. S-au întâlnit prima dată la un restaurant din Capitală, al cărui şef era un prieten comun. Mergeau împreună la mare, la chefuri... Şi Nadiei îi plăcea de Ionaş, pentru că îl vizita acasă. Şi mama Nadiei se înţelegea foarte bine cu Ionaş. De la Ionaş din casă a plecat Nadia din ţară. Un român care locuia în SUA şi pe care îl întâlnise în turneu a venit în vizită la el. De acolo am plecat Ionaş, Nadia, eu şi acel român la una dintre finele lui. Acolo s-a apropiat Nadia de «american». La câteva zile după acea vizită, am auzit că Nadia a plecat din ţară. Apoi am fost chemaţi la miliţie şi eu, şi Ionaş, să dăm declaraţii despre fuga Nadiei din ţară, dar noi nu ştiam nimic. Atunci, Ionaş a pierdut orice legătură cu Nadia şi a fost foarte dezamăgit".