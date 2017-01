Dinamo vinde ieftin: îl cedează în Qatar pe Vali Lazăr în schimbul a 200.000 de euro. Ce a spus fotbalistul

Mijlocaşul dinamovist Valentin Lazăr va fi împrumutat în Qatar la Al Sailiya, echipă la care joacă şi Dragoş Grigore, “câinii” urmând a încasa 200.000 de euro. „Mă bucur că ajung în Qatar, sper să joc cât mai bine şi cei de acolo să activeze clauza de cumpărare. Am 28 de ani, m-am gândit la viitorul familiei mele, iar colegii de la Dinamo mi-au urat să nu mă mai întorc, ştiind că în Qatar eu voi avea un viitor foarte bun”, a explicat Lazăr.

“Le doresc dinamoviştilor să câştige Cupa Ligii, Cupa României, iar în campionat să termine în primele trei, aşa era obiectivul pus la început. Bine, dacă vor câştiga majoritatea partidelor rămase, s-ar putea lupta şi pentru titlu”, a mai spus mijlocaşul care la arabi va primi 20.000 de euro lunar.

Dinamoviştii au plecat în cantonamentul din Spania, iar antrenorul Ioan Andone le cere şefilor întăriri. “Când rămâi fără un jucător, te gândeşti pe cine mai ai în lot.Acum , în locul lui Lazăr, e Patrick Petre, e May, Olteanu, dar căutăm şi fotbalişti străini. Aştept un fundaş central, un mijlocaş…Sunt negocieri, cei din club vor să aducă jucători, dar parcă îi pierd repede şi alţii vin mai greu”, a spus Andone.

"E o plecare ce afectează pe moment primul 11, pentru că Lazăr era un jucător important al echipei, dar pe termen lung eu cred că nea Ando va găsi cu siguranţă soluţia cea mai bună de a-l înlocui pe Vali şi în lot avem jucători care o pot face. Nu trebuie să uităm faptul că a fost dorinţa lui Vali să plece. A prins un contract - este adevărat că suma nu este foarte mare pentru aceste 3-4 luni cât are de jucat acolo, dar eu sper că va reuşi să confirme şi să rămână şi anul viitor acolo. În total e o sumă ok, având în vedere şi vârsta pe care o are Vali şi nu trebuie să uităm dorinţa lui de a pleca, pentru că situaţia financiară este importantă şi pentru el", a declarat Dănciulescu pentru Dolce Sport.