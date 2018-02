Dinamo se umple de penibil: Declaraţii jenante date de preşedintele clubului după eşecul de la Astra. Toate reacţiile

Partida Astra - Dinamo s-a disputat pe un teren acoperit de zăpadă, semn că instalaţia de încălzire n-a funcţionat. Chiar şi aşa, ambele formaţii au jucat pe acelaşi gazon alunecos. Doar că Astra a avut o evoluţie consistentă, pe când Dinamo a fost, pur şi simplu, modestă.



La finalul întâlnirii care a trimis Dinamo în play-out, preşedintele clubului, Alexandru David, s-a dezlănţuit la Pro X, dând vina pentru eşec pe cei care au acceptat ca meciul Astra - Dinamo să se joace pe un teren acoperit de zăpadă.



Ce s-a spus după meci la Pro X şi Digi Sport?



Alexandru David (preşedinte Dinamo): Mă aşteptam la altceva în această seară. Nu vreau să scuz cu nimic prestaţia noastră, dar e absolut ruşinos că s-a putut desfăşura acest meci şi că un sezon întreg s-a jucat pe un asemenea teren. Stadionul de la Astra are încălzire, dar n-au folosit-o intenţionat. A fost o ruşine, o batjocură de teren. Toţi erau atenţi la terenul de la Iaşi şi nu s-au uitat aici. Cei care trebuiau să ia o decizie au hotărât să se joace cu orice preţ. E o bătaie de joc la adresa fotbalului. Să le fie ruşine! Toată lumea a văzut, a fost meciul la televizor. Să plătească cei care au dat drumul la meci. Vom face plângere! Şi dacă avem 0,00001% şanse să câştigăm, tot vom contesta.



Vasile Miriuţă (antrenor Dinamo): N-a mers nimic! Le-am spus jucătorilor că ne aşteaptă un meci foarte greu, nu pot să-mi dau seama ce a fost. N-am jucat cu inima, n-am avut determinare, nu mi-am recunsocut echipa. Adevărat, a lipsit Nemec, dar o echipă nu stă într-un jucător. A fost şi vremea care a fost, dar nu mi-am recunoscut echipa, asta contează. Îmi asum şi eu greşelile mele, dar trebuie să ne asumăm cu toţii, nu doar eu. Ce-mi reproşez? Poate că trebuia să fac o altă echipă. Calificarea s-a pierdut azi, nu trebuia să pierdem, indiferent de condiţii sau mai ştiu eu ce. E normal să mi se strige demisia. Voi vorbi cu patronul, dacă mi se va cere, voi pleca, vom vedea. Eu am rămas la Dinamo, am muncit, asta e viaţa antrenorului. Sunt jos, dar mă voi ridica. Nu e prima dată. Acum, cel mai mult îmi doresc să merg la Bucureşti si să vorbesc cu patronul. Cu siguranţă, e cel mai negru moment din viaţa mea., dar n-am ce să fac mai mult. Să-mi pun ştreangul? Nu pot să-mi pun streangul, nu?



Dan Nistor (mijlocaş Dinamo): Ştiam că Astra vrea să câştige. Erau nişte bani în plus pentru ei, dacă termină o poziţie mai sus. În România, contează mult acest lucru. Eram siguri că ne aşteaptă un meci foarte greu. E foarte ruşinos că jucăm în play-out. Nu ştiu dacă domnul Miriuţă pleacă. Conducerea ia astfel de hotărâri. Nu ne trebuia primă pentru acest joc. Era o miză mult prea mare. Sunt foarte dezamăgit. Astra ne-a depăşit la toate capitolele. Asta ne e valoarea. Locul 8 ne aparţine. Sperăm să facem ceva în Cupa României.



Sergiu Hanca (mijlocaş Dinamo): N-a mers nimic, Totul s-a dus pe apa sâmbetei într-un singur meci! Acum s-a întors roata. Am fost inconstanţi, iar dacă eram constanţi jucam în play-off. Aceasta ne e valoare. Felicitări Astrei, au o mentalitate sănătoasă. Nu comentez cine pleacă şi cine rămâne. Eu sunt foarte dezamăgit! Trebuie să facem din Cupa României un obiectiv! La Craiova trebuie să avem o altă atitudine. Un meci se câştigă cu atitudine şi determinare. Le mulţumim fanilor, care vin indiferent de vreme. Să fie aproape de noi şi în aceste momente mai puţin bune.



Edward Iordănescu (antrenor Astra): Felicitări pentru băieţi. Am demonstrat lucruri improtante. Teoretic, trebuia să avem o săptămână mai liniştită, dar am anticipat o săptămână grea, după ce a intrat Dinamo în ecuaţie. Pentru toţi cei care s-au băgat în seamă, la mine nu există rezerve şi titulari. M-au deranjat sesizările făcute de oamenii de fotbal, mai ales domnul de la Iaşi. Mai bine îşi vede de echipa lui. M-a surprins şi ieşirea lui Nicolae Dică. Eu am spus tot timpul că e un tânăr cu talent. Îi recomand să se uite în curtea lui, eu mă ocup de vestiarul Astrei. L-am rugat pe patronul echipei să vină în vestiar şi să dea o primă mare. În rest, mă bucur pentru Gică Hagi. Ştiu ce face el acolo. Îmi pare rău pentru Vasile Miriuţă, va rămâne cu această „pată“.