DEZVĂLUIRE Ce l-a şocat pe suedezul Per Johansson când a preluat CSM Bucureşti. Doar în estul Europei se mai întâlneşte aşa ceva

Conducerea CSM l-a înlocuit pe Aurelian Roşca, cel care a dus echipa în sferturi, cu suedezul Per Johansson, care a primit un contract pe şase săptămâni. El şi-a îndeplinit deja obiectivul, ducând echipa în Final Four, dar acum va forţa câştigarea trofeului. Johansson, fost selecţioner al naţionalei Suediei, a dezvăluit pentru presa din Suedia ce l-a şocat la venirea în România, la cârma CSM. ”Am încercat să obţin şi participarea, implicarea jucătoarelor pentru că, desigur, fiecare are o mulţime de cunoştinţe. Aşa că le-am spus: <<Eu decid, nu vă faceţi griji. Dar până atunci am nevoie de puţin ajutor>>. Am integrat portarii în jocul de apărare, spre exemplu, nu o mai făcuseră niciodată, au trăit în lumea lor. La început a vorbit Linnea, a stat de vorbă Bella, a vorbit Jelena Grubisic, a vorbit şi Carmen Martin. Jucătoarele din România nu spuneau nimic. Nu atât de mult acum, fie. Prin urmare, am încercat să obţinem participarea tuturor la pregătirea tacticii. La final am pus totul într-un document, le-am spus să-l citească, apoi dacă anumite lucruri nu au fost înţelese, să întrebe, să lămurim problemele. Este puţin din lucrurile suedeze pe care am încercat să le introduc. Fetele suedeze, danezele, franţuzoaicele sunt aproape familiarizate cu aceste metode de a învăţa, dar fetele din Estul Europei nu sunt obişnuite cu aceste metode”, a spus Per Johansson, citat de prosport.ro.