Dezgustate de Ilie Năstase: „Nu se poate controla. Nu aşa vorbeşti cu o femeie, cu o fiinţă umană“. Britanicii fac plângere

Chiar dacă Sorana Cârstea a încercat să găsească justificări pentru modul nesportiv în care unii spectatori s-au comportat la Mamaia, Johanna Konta a oferit cea mai logică explicaţie.

„Nu mi se pare normal ca publicul să preia comportamentul căpitanului (n.r. - Ilie Năstase). Limbajul abuziv al publicului a fost o consecinţă. După ce promovezi un asemenea limbaj, le dă curaj şi celorlalţi să creadă că e OK. Totul a scăpat de sub control. Important e ceea se va întâmpla mâine pe teren. Dar aici, în acest sport, nu e locul potrivit pentru un comportament cu derapaje. Trebuie să fie o susţinere fair-play, nu una în care să aducă injurii“, a declarat Konta.

Antrenoarea Anne Keothavong a fost şi mai dură la adresa lui Ilie Năstase, făcând referire la episodul de vineri, atunci când „Nasty“ s-a dat la ea, cerând numărul ei de cameră!

„Ieri, am fost pusă într-o situaţie extrem de delicată. Nu mă aşteptam să primesc asemenea cuvinte. Au fost jigniri. Nu aşa te comporţi cu o femeie. Dacă eraţi acolo, puteaţi observa că a fost o situaţie neplăcută. Cred că a fost ceva premeditat. Nici cu Belgia, la Bucureşti, la precedentul meci de Fed Cup, n-a fost OK (n.r. - Ilie Năstase), din câte am înţeles. Cred că îi e greu să controleze. Dar de acum nu cred că mai e cazul, nu cred că va mai fi în funcţie (n.r. - Năstase a fost suspendat de Federaţia Internaţională de Tenis)“, a afirmat britanica, potrivit gsp.ro.

Keothavong a vorbit şi despre publicul din România: „Ne aşteptam la un comportament naţionalist al românilor, dar nu la un limbaj colorat. Nu voi spune ceea ce ne-a spus Ilie. Nu e un limbaj potrivit pentru orice fiinţă umană. N-am venit pregătite pentru un abuz“.