Derby cu tribunele pline în Giuleşti: incidentele nu au lipsit de la Rapid - Steaua

Partida dintre Academia Rapid şi CSA Steaua s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Steliştii au deschis scorul prin Predescu, din penalty, în minutul 28, iar giuleştenii au egalat 10 minute mai târziu, marcator Daniel Niculae.

Accidentat, Daniel Pancu a părărsit gazonul încă din prima parte. Ambele echipe au terminat meciul în inferioritate. Mai întâi, Doru Bratu a fost eliminat de la gazde, după care Predescu a fost şi el trimis la vestiare.

Meciul s-a jucat cu tribunele pline, ca-n vremurile bune, cu 9.000 de rapidişti şi 1.000 de stelişti în Giuleşti. N-au lipsit incidentele: steliştii s-au bătut între ei, iar rapidiştii au aruncat torţe şi petarde în teren. Bineînţeles, ambele galerii s-au „gratulat“ cu multe injurii.

La joc a asistat şi Mircea Lucescu, fostul antrenor al rapidiştilor.

După opt meciuri, Academia Rapid are un punct în plus, dar şi un joc mai mult disputat.

Meci doar pentru orgoliu

Sistemul de promovare de la Liga a IV-a este atât de ciudat, încât rezultatul acestui joc va contra foarte puţin. Astfel, la finalul sezonului regulat se organizează un play-off între primele patru echipe, iar la startul acestui play-off prima echipă porneşte cu trei puncte, a doua cu două puncte, a treia cu un punct şi a patra cu niciunul. Astfel, CSA Steaua şi Academia Rapid luptă în acest sezon regulat pentru a începe play-off-ul doar cu un punct în plus. "Pot spune că acest sistem ne avantajează, pentru că am început mai greu. Acest an va fi cel mai greu pentru Rapid", a declarant Ovidiu Burcă, managerul Rapidului, "Bineînţeles că e frustrant să joci un sezon întreg pentru numai 3 puncte. Dar, în momentul în care ne-am înscris, ştiam aceste prevederi. Dacă Rapidul spune că îi convine, e treaba lor, să vedem cât de mult o să le convină la final", a comentat şi Cristian Petrea, comandant la CSA Steaua.