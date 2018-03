Declaraţiile lui Mourinho după eşecul cu Sevilla i-au înfuriat pe fani. Ce a spus portughezul

Pe Teatrul Viselor din Manchester, aşa cum e poreclită legendara arenă Old Trafford, s-a pus în scenă o dramă pentru cei 80.000 de fani ai “diavolilor”. Eroul principal a fost francezul Ben Yedder, introdus de Vincenzo Montella în minutul 72 şi care a avut nevoie de fix 87 de ssecunde pentru a da gol şi a debloca o dublă care până în acel moment curgea tern spre prelungiri. Peste alte patru minute, francezul de 27 de ani a făcut 2-0 şi a adus liniştea în tribune. Reuşita lui Lukaku a produs puţină emulaţie, însă era prea târziu pentru a se mai schimba ceva.

Imediat după meci, toate reproşurile s-au îndreptat spre Jose Mourinho, care nu pare capabil să găsească o formulă ofensivă coerentă, deşi opţiunile sunt multe: Lukaku, Rashford, Martial, Mata, Pogba sau Alexis Sanchez. Untied a jucat atât de prost contra Sevillei pe cât o spun şi cifrele (patru şuturi pe poartă în tot meciul), dar şi fluierăturile din tribune.

Mourinho a fost ridicol în finalul meciului, când îi reproşa arbitrului de rezervă că arată doar patru minute de prelungiri, dar mai ales după partidă, prin declaraţii. Portughezul a spus că pentru United e ceva normal să iasă din optimi, el însuşi, pe când era la Porto şi la Real Madrid, reuşind să îi elimine pe “diavoli” din această fază. “Acesta e fotbalul, nu e sfârşitul lumii. Eu am stat pe acest scaun la conferinţa de presă de două ori, după ce am eliminat-o pe United cu Porto şi cu Real Madrid, deci nu e ceva nou pentru club. Nu cred că prestaţia noastră a fost aşa slabă”, a declarat antrenorul. El a cheltuit 300 de milioane de lire sterline de când e la United, dar nu poate garanta nimic: “Toată lumea cheltuieşte bani, nu doar noi, nu? E un proces natural, cumperi şi vinzi jucători”.

Pe de altă parte, explicaţiile lui Mourinho nu mai conving pe nimeni, iar Paul Scholes şi Rio Ferdinand, foştii mari jucători de la United, nu mai înţeleg nimic din jocul echipei. “A fost dificil să mă uit la acest meci. Nu mai e dorinţă, energie, viteză în acestă echipă, deşi jucătorii sunt buni”, a declarat fostul mijlocaş. “United a arătat ca o echipă de străini adunaţi de pe stradă” , a punctat şi Rio.



“Notti magiche” la Roma

Şi AS Roma e în sferturi, după ce a învins-o pe Şahtior Doneţk cu 1-0, scorul minim de care avea nevoie după eşecul cu 2-1 din tur. După 11 ani, Italia va avea două echipe în sferturile de finală, iar pentru romani este prima prezenţă în sferturile de finală după sezonul 2007-2008, când au pierdut cu Manchester United în această fază. Fanii au fost mult mai duri în exprimare: “Această echipă e o ruşine”.



Liga Campionilor

Optimi de finală

Manchester United – FC Sevilla 1-2 (în tur 0-0)

Lukaku 84 / Ben Yedder 74, 78

AS Roma – Şahtior Doneţk 1-0 (în tur 1-2)

Dzeko 52

Partidele Barcelona – Chelsea (1-1 în tur), Beşiktaş – Bayern (0-5 în tur) se joacă diseară.

Echipele Liverpool, Manchester City, Real Madrid şi Juventus sunt calificate în sferturi.

Tragerea la sorţi pentru sferturile Ligii Campionilor are loc vineri.