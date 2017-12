Declaraţii belicoase pe ruta DigiSport - CSU Craiova. De la ce a pornit scandalul dintre moderator şi preşedinte

Marcel Popescu le-a mulţumit invitaţilor şi moderatorului Vali Moraru pentru laudele aduse jocului echipei craiovene. În momentul în care a fost întrebat din studio dacă avea emoţii în privinţa opţiunilor suporterilor, cu privire la cele două echipe din Craiova, Marcel Popescu le-a spus acestora că nu au înţeles nimic şi că îşi pierde timpul cu ei.

Vali Moraru a explicat mai bine întreaga situaţie pe Facebook, amintindu-i discret lui Mrcel Popescu o declaraţie din urmă cu patru ani, prin care îşi manifesta susţinerea faţă de echipa lui Adrian Mititelu.

„Am avut sâmbătă seară un aşa-zis dialog cu dl Marcel Popescu. Terminat abrupt pentru că permisesem deja prea mult.

Nu e prima oară. În urmă cu mai bine de un an dl Rotaru a intrat în direct să ne arate cât suntem noi de proşti si de incompetenţi la DigiSport. Şi cât de neimportanţi sunt pentru el banii veniţi de la televiziuni. Pentru ca, la sfârşitul anului, într-un exerciţiu de transparenţă financiară demn de apreciat, clubul CSU Craiova (asa se chema atunci inclusiv în scriptele LPF şi FRF) să dea un comunicat în care să publice veniturile şi cheltuielile din 2016. Şi, ce să vezi, drepturile tv reprezentau o treime din veniturile totale! Neglijabil, într-adevăr!

Acum, după Craiova - Viitorul, dl Popescu începe cu odele de care nu avem nevoie, ba dimpotrivă ("suntem onoraţi", "laudele dvs la adresa jocului nostru"), continuă cu antijocul făcut de Juventus Torino deşi vorbeam de Craiova pentru a finaliza apoteotic într-un monolog absurd. Provocat de existenţa în cadrul unei întrebări absolut necontondente a blasfemiatorului cuvânt "reînfiinţare" la adresa echipei.

Nu-mi explic alergia la anumite subiecte/cuvinte/opinii. Ok, pot înţelege, aceasta este adevărata Universitatea Craiova, dar nu ăsta era subiectul! Şi, acceptând că vorbim despre adevărata Universitatea, de ce deranjează cuvântul reînfiinţare? Dacă echipa nu a fost reînfiinţată, atunci în ce competiţie a jucat acum 7-10 ani? În loc să dea un raspuns decent la întrebări de acest gen dl Popescu ne-a adus aminte cât de proşti suntem că nu înţelegem. Şi, brusc, a constatat că nici nu are rost să ne bage in seamă.

Nu-i problemă, e foarte posibil să fie cum zice dl Popescu. Sau dl Rotaru. Trăiesc intr-un mediu mult mai concurenţial decât multe altele din ţara asta. Oricând pot fi înlocuit cu cineva mai capabil. Doar că asta nu e treaba dlui Popescu. Plus că mai contează două lucruri: 1. Cine te acuză?; 2. Cu ce argumente?

Dl Popescu, numit de unii pe fb "preşedinte" cu P mare într-un soi de idolatrie gratuită (?!?) şi terifiantă dacă e să ne amintim de alte vremuri,

este acelaşi domn Popescu care în urmă cu 4 ani făcea declaraţii publice despre "clona" CSU, că există o singură Universitatea, cea a lui Mititelu, că Pavel Badea şi Silvian Cristescu şi-au renegat familia, că Gică Craioveanu va culege ce seamănă şi că speră ca Olguta să aibă inteligenţa de a-şi da seama că Universitatea e cea a lui Mititelu. Se întâmpla după celebrul derby FC - CS. E de ajuns un search pe google. Pentru ca, sâmbătă seară, să aflăm că destinul unei mari echipe a fost confiscat temporar de Mititelu.

Nu am nimic cu Craiova. Craiova a dat cea mai fermecătoare echipă a copilăriei mele. Am opiniile mele legate de evoluţia fotbalistică a Craiovei dar nu le expun la tv pentru că acolo contează ce e important pentru public. Şi mie mi se pare important pentru public să-şi expună opiniile actorii principali, jucători, antrenori, conducători. Nu mi se mai pare important pentru public să vorbească actori al căror mesaj e proslăvirea noii orînduiri şi înfierarea chiaburilor.

Dincolo de toate astea (care nu reprezintă decât pierdere de timp şi de energii) argumentul Craiovei rămâne deocamdată un triunghi: suporteri - stadion - echipă“.

