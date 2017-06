Declaraţie incredibilă a Karolinei Pliskova la adresa Simonei Halep, după ce românca a eliminat-o de la Roland Garros. Ce a putut spune cehoaica

Halep a învins cu 6-4, 3-6, 6-3 şi va juca în finală cu Jelena Ostapenko, revelaţia acestei ediţii de la Roland Garros. La finalul meciului cu Pliskova, cehoaica a avut numai cuvinte de laudă la adresa Simonei, rare fiind cazurile când o sportivă poate da dovadă de atât respect: „Cred că aş fi bătut 99 la sută dintre fete cu tenisul de azi, dar am avut ghinion să joc cu Simona. Mă aşteptam să nu am nicio şansă contra ei, e una dintre cele mai bune jucătoare pe zgură şi iubeşte acest turneu. În decisiv cred că Simona nu a făcut nicio greşeală, cred că a fost un nivel foarte înalt, cel mai bun al meu din acest turneu”, a spus Karolina Pliskova, care mizează pe Halep în finală: „Nu e niciun dubiu că Ostapenko are un traseu foarte bun aici şi e foarte periculoasă, dar aş paria tot ce am pe victoria Simonei!”