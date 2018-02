Darren Cahill comentează o imagine cu Simona Halep îmbrăcată cu Nike

Simona Halep, locul 2 WTA, fără sponsor tehnic, s-a antrenat, vineri, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, într-un tricou Nike, alimentând speculaţiile din ultima perioadă, potrivit cărora va semna sau a semnat un contract cu producătorul american de echipament sportiv, care îi mai "îmbracă", printre alţii, pe Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams şi Maria Şarapova.

Halep a efectuat o şedinţă de pregătire de aproximativ 30 de minute, în timpul tragerii la sorţi a partidelor din întâlnirea de FedCup România - Canada. Cea mai bună jucătoare română nu face parte din lotul pentru meciurile cu sportivele canadiene, fiind nerefăcută după accdientările suferite la Australian Open. Însă ea a decis să fie alături de românce, în parioada aceasta.

Hmmm.... I spy with my little eye a SWOOSH ✊😍



So, anything new happening in your world that you’d like to tell us, Simo? 🤨😃🙊👇🙈👊 pic.twitter.com/vpEA6ZagAw