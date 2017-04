CTP explică cine e Ilie Năstase: "Nu degeaba a primit o poreclă, care înseamnă rău, porcos şi obraznic!"

Într-un interviu acordat RFI, jurnalistul Cristian Tudor Popescu spune că ”nu poti sa te comporţi în acest fel dacă eşti antrenor.

Cristian Tudor Popescu: Ceea ce a făcut Ilie Năstase nu este o noutate. În cariera lui de jucător au fost nenumărate incidente de felul acesta. Nu degeaba a fost numit Nasty, care înseamnă rău, dar şi porcos şi obraznic. Însă, aici, diferenţa gravă a constat în calitatea domnului Năstase de căpitan nejucător al echipei României, pe care dânsul nu a conştientizat-o. Dintr-o asemenea poastură nu poti sa te comporţi în acest fel. Ca jucător individual, te comporţi aşa, suporţi consecinţele, eşti amendat, poţi fi suspendat o perioadă. Dar ca să afectezi jocul şi şansele unuei echipe pe care o conduci, prin acest comportament, este inadmisibil.

Reporter: Au fost o sumedenie de opinii, după ce s-a întâmplat pe teren în timpul meciului dintre Sorana Cîrstea şi Johanna Konta. Sunt voci care îl condamnă, aşa cum spuneţi şi dumneavoastră. Sunt voci care îl apără, care spun că ”aşa este Ilie Năstase”. Stă în picioare o astfel de scuză în acest caz?

CTP: Nu. În primă instanţă şi eu am avut această poziţie. Când a fost vorba de gluma cu culoarea copilului pe care îl va avea Serena Wliliams, când a fost vorba, din nou, de gluma proastă, după părerea mea, despre adresarea căpitanului Antio Tavonga, unde locuieşte la hotel, care este numele camerei, am spus că ziariştii britanici care s-au supărat foarte tare nu îl cunosc pe Ilie Năstase. Nu ştiu că tot nişte ziarişti britanici l-au numit în anii ’70 „the clown prince of Wimbledon”, joc de cuvinte cu „the crown prince”, adică prinţul-clovn. Nu se ştiu toate astea, nu au nici simţul umorului şi, prin urmare, au transformat nişte glume proaste în atitudine rasistă. Nici vorbă despre aşa ceva. Năstase nu e bântuit de rasiste, dar face, in când în când, glume nu tocmai bune. Însă, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat pe teren, este cu totul altceva. A agresat verbal grav pe arbitrul de scaun, pe arbitrul principal, apoi pe Konta şi pe Keothavong. Nu mai poate fi tratat în termenii „aşa este Ilie Năstase”. El era acolo în calitate de căpitan al echipei României.

”E foarte greu să îl aperi pe Ilie Năstase de el însuşi”

Rep: Atunci poate merită să ne întrebăm dacă Ilie Năstase mai poate fi căpitanul echipei de FedCup după tot ce s-a întâmplat. Ne mai poate reprezenta Ilie Năstase ca şi căpitan al echipei de FedCup în meciurile pe care le vom juca în viitor?

CTP: Nu este aşa de simplu răspunsul. Ilie Năstase este un căpitan de echipă foarte bun. Fetele au spus întotdeauna că le ajută mult, că are nişte intervenţii foarte bune, că intuiţiile lui sunt bune, experienţa lui. Ştie să le motiveze, să le ajute să depăşească momentele critice. Dar Ilie are şi această parte întunecată. E foarte greu să îl aperi pe Ilie Năstase de el însuşi. El oricând poate să comită ceva asemănător. Nu avem nicio garanţie că nu va comite, din nou, ceva asemănător, în alt meci. De altfel, nu şi-a cerut scuze în niciun fel. A plecat de pe teren şi nu s-a mai întors la meciurile de astăzi ale fetelor. Nu mi s-a părut deloc în regulă. Ar fi trebuit să fie în tribună ca spectator şi de acolo să le transmită, nu altfel decât prin prezenţă, un semnal de încurajare. Apoi, la sfârşitul meciului singura lui declaraţie a fost „nu este victoria mea”. Nu l-a întrebat nimeni dacă este victoria lui. Ar fi trebuit să spună „bravo fetelor pentru că aţi câştigat”. Nu eram neliniştiţi că nu i se atribuie.

Rep: Şi, poate, să prezinte nişte scuze... Lăsând acest scandal la o parte, până la urmă, România a aînvins Marea Britanie cu 3 la 2 şi va evolua în viitor în grupa mondială doi. Cum apreciaţi prestaţia Simonei Halep, a Irinei Begu şi a întregii echipe?

CTP: A fost o prestaţie foarte bună a României ca echipă, dincolo de performanţle individuale. Chiar şi Sorana a jucat bine. Poate să spună că în setul doi a fost dezavantajată, ea conducând cu 3-1, prin întreruperea meciului pentru că plângea Johanna Konta. Ilie Năstase fusese eliminat de pe teren. Corect, aşa prevede regulamentul. S-a terminat, dar nu poţi să întrerupi meciul pentru că o jucătoare este labilă psihic şi plânge. Mai ales că Johanna Konta a mai plâns şi altă dată. Îmi amintesc că la Australian Open a mai izbucnit în lacrimi în timpul jocului. După părerea mea, decizia a fost incorectă. Sorana Cîrstea a fost dezavantajată.Simona a jucat extrordinar, dar ar fi bine să ştie toată lumea cât a muncit Simona pentru aceste rezultate. După ce a fost înfrântă de Johanna Konta la Miami, am văzut-o la Arena BNR zile în şir, ore întregi făcând atrenamente dure cu Daniel Dobre, muncind ca să se adapteze cu zgura, după turneele pe hard din America şi să aibă întredere în rezistenţa ei pe această suprafaţă şi în acurateţea loviturilor. De aici a venit această siguranţă încântătoare a Simonei, atât meciul cu Heather Watson, cât şi în meciul cu Konta.

Rep: Cred că şi Irina Begu merită laude...

Rep: Cred că şi Irina Begu merită laude...

CTP: După părerea mea, Irina a beneficiat de o injecţie de încredere din partea Simonei. Rezultatele Simonei au crescut încrederea în echipa noastră. Aşa a reuşit să învingă într-un meci tensionat, un meci confuz, cu foarte multe greşeli. Însă, la final, a făcut un gest care nu mi-a plăcut. S-a dus direct la Sorana să se îmbrăţişeze cu ea şi cu ceilalţi mebri ai echipei, fără să vină la finelu pentru a-i întinde mâna lui Heather Watson şi fără să se ducă la arbitru şi să dea mâna cu el, aşa cum prevede tradiţia seculară a tenisului, oriunde pe acest pământ şi fairplay-ul. Pâcat că Irina a făcut acest gest.