Crucificată pe nedrept! Cum a ajuns Caroline Garcia, adversara de azi a Simonei Halep, să fie urâtă de români pentru un gest pe care nu l-a făcut

Simona va juca primul meci al zilei, de la ora 14.30, în direct la Digisport 2 şi o va reîntâlni pe Garcia, la două săptămâni după ce aceasta a învins-o în finala de la Beijing. Caroline Garcia, locul 8 WTA, este o mai vechea cunoştinţă a noastră şi o jucătoare care a fost crucificată de români, din cauza unui gest pe care nu l-a făcut. S-a întâmplat anul trecut, în aprilie, la Charleston, când Garcia a întâlnit-o pe Irina Begu.

Publicaţiile tennisforum.com şi bolamarela.pt au scris atunci că la scorul de 5-5 în setul decisiv, Garcia ar fi vorbit înspre stafful său, iar vorbele sale au fost descifrate astfel: "Pierd cu brio în faţa acestei ţigănci împuţite"

Imediat, saupra franţuzoaicei s-a abătut un potop de critici şi înjurături, internetul explodând la adresa ei cu vorbe grele. Linşajul mediatic a durat câteva zile, pănă când WTA a investigat cazul şi a tras următoarea concluzie: "Cel mai înalt nivel de conduită pe teren este suprem pentru WTA şi nimic altceva nu este acceptabil! După ce am investigat amănunţit acest caz, nu am descoperit nicio probă care să susţină acuzaţiile aduse. Cazul este închis pentru WTA",

Irina Begu, care a câştigat acea partidă, a punctat şi ea faptul că n-a auzit nicio remarcă rasistă. "Personal eu nu am auzit acest lucru si nici nu am văzut vreo înregistrare care să certifice acest lucru", a spus ea. Iar Caroline Garcia a precizat că nici vorbă să o fi jignit pe Irina: "Acuzatiile sunt complet false. Am avut intotdeauna un mare respect pentru oponentii mei si, evident, nu am spus nimic din ceea ce mi se reproşează.”