Cosmin Olăroiu şi Dan Petrescu, nominalizaţi la titlul de antrenorul sezonului în Emiratele Arabe Unite

Pe lângă Cosmin Olăroiu (Al-Ahli) şi Dan Petrescu (Al-Nasr) au mai fost nominalizaţi Henk ten Cate (Al-Jazira), Javier Aguirre (Al-Wahda) şi Rodolfo Arruabarrena (Al-Wasl). Câştigătorul va fi desemnat de antrenorii tuturor echipelor din campionatul Emiratelor Arabe Unite, de căpitanii acestora şi de fani. Rezultatele votului vor fi anunţate la 15 mai.

"Am contract cu Al-Ahli până în 2018 şi îl voi respecta până la final. Nu ştiu ce se va întâmpla după încheierea acestui contract. Încerc să-mi fac treaba perfect. Acum sunt antrenorul lui Al-Ahli şi vreau ca echipa aceasta să câştige totul. La fel am procedat când am fost la alte cluburi, Al-Hilal, Al-Sadd şi Al-Ain. Cred că naţionala Emiratelor Arabe Unite au nevoie mai întâi de o strategie pe teren scurt. Trebuie să ştie diferenţele dintre EAU şi alte echipe, apoi să lucreze la ce lipseşte, păstrând avantajele pe care le are. Înainte de a căuta un antrenor, ei au nevoie de o strategie. Ar putea lua Franţa ca exemplu. După ce Franţa a ratat calificarea la Cupa Mondială (n.r. - în 1990 şi 1994), au căutat şi au găsit antrenorul potrivit (n.r. - Aime Jacquet), cel care i-a făcut de fapt campioni mondiali în 1998. Au descoperit că Franţa avea nevoie de jucători mai înalţi şi asta au căutat. Au lucrat pe baza acestei strategii şi au câştigat toate competiţiile", a declarat românul, care se află pe lista posibililor selecţioneri ai Emiratelor Arabe Unite.