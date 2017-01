Constantin Budescu a ales Astra, Gigi Becali a luat foc: „N-are caracter!“

Aflat în cantonament cu Astra, Budescu a ales în cele din urmă să joace tot pentru echipa campioană, deşi a fost dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, care a fost dispus să îi îndeplinească orice doleanţă.

"Mi-a zis <Uite ce vreau: 200.000 la semnătură, 20.000 pe lună, o sută de mii în fiecare an, adică la început de fiecare an>, adică cum ar veni cam 30.000 pe lună. Bine, mă îţi dau! <Trimite-mi contractul, poţi să-l trimiţi în seara asta, să terminăm>. L-am sunat pe Vali la 12 noaptea, a lucrat omul până la 3-4 dimineaţa la contract, i-a trimis contractul. Domne, că mai vrea o modificare, că vrea primă întreagă la Liga Campionilor, chiar dacă vine la jumătatea sezonului. Bine, mă, trece şi aia, măcar să ne calificăm!. Şi la Europa League vrea primă întreagă, o sută de mii. Bine, mă, măcar să ne calificăm! Dă-i şi aia! I-am dat toate condiţiile. A zis <da, domne>, e de acord şi gata. Avea avion la 5 dimineaţa să plece din Cipru în Turcia. Când, astăzi, domne, că trebuie să mai discute cu familia. El probabil avea nevoie de contract - dar nu mă supăr, nu-mi pare rău, pentru că l-am ajutat într-un fel... El a luat contractul şi l-a arătat lui Astra şi le-a zis: <Uite cât îmi dă Becali. Îmi daţi voi, rămân la voi.> Eu i-am dat un ultimatum, l-am pus pe Lovin, că nu răspundea la telefon, să-i spună că dacă nu dă la până la ora 16.00 răspunsul... Că să-l lăsăm până mâine. Nu stăm până mâine, dacă nu dă răspunsul până la ora 4, cade contractul. N-a dat răspunsul până la 4, l-am sunat pe Lovin şi i-am spus că gata, la revedere, nu mă mai interesează, înseamnă că nu are caracter. La revedere, pentru el Steaua nu va mai fi niciodată. E o chestiune de caracter. Nu poţi să faci rezultate cu asemenea caractere. Patru ani era contractul, mă costa 3.200.000 cu taxe. El lua cam 1.900.000 în patru ani", a declarat Becali la Digi Sport, citat de News.ro.