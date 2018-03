Conferinţă-maraton al lui Adrian Thiess: cine ar urma să preia Dinamo şi care e planul acestor investitori

Aceşti investitori ar urma să semneze contractul de preluare a clubului Dinamo cel târziu la sfârşitul lunii mai, a spus Adrian Thiess. De asemenea. s-a discutat cu oameni precum Ioan Andone şi Ciprian Marica.

"Pe 6 martie s-a semnat un non disclosure agreement. Şi am discutat cu Nicolae Badea şi Ionuţ Negoiţă. Investitorii au capacitatea financiară de a se implica la un asemenea club. Vor un proiect pe termen lung, un proiect occidental. Au principii corporatiste de a conduce un club. Dinamo este o echipă cu potenţial. Am vorbit cu mulţi oameni, printre care Marica şi Andone, care îmi sunt prieteni.

Da, investitorii se uită la meciuri. Au văzut partida cu Gaz Metan. Unul dintre oamenii-cheie din această tranzacţie a condus multe cluburi din Europa. A lucrat şi cu Radu Nunweiller. Şi el va fi implicat în acest proiect. Unii investitori au potenţial financiar, iar alţii au mulţi ani în domeniu. E un mix perfect. Da, unii sunt elveţieni", a declarat Adrian Thiess, care nu a dorit să divulge încă identitatea acestor oameni.

"Sunt implicaţi în managementul mai multor cluburi. Sunt de mai multe naţionalităţi. Se va adopta modelul lui Igor Surkis, modelul Dinamo Kiev. Ne vom baza pe jucători români, dar vom aduce şi 2-3 jucători străini, jucătorii pe care acum clubul nu îşi perimită să îi aducă. Acest grup de investitori deţine şi fotbalişti, care vor veni la echipă.

Preşedintele clubului va fi român, 90% din conducere va fi formată din români. Există şi un potenţial preşedinte care este român. E tânăr şi n-a condus niciun club. Dar are expertiză şi are multă şcoală. Are legătură cu Dinamo. După 12 aprilie vom începe în forţă negocierile. Spre finalul lunii mai ar trebui sa semneze actele", a declarat Adrian Thiess la conferinţa de presă, conform Gsp.ro.