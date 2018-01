VIDEO Ceremonie sfâşietoare! Simona Halep: „Nu e uşor să vorbesc acum. Sunt tristă, poate a patra oară va fi cu noroc“

Învinsă de Caroline Wozniacki, Simona Halep a primit trofeul acordat finalistei de la Billie Jean King şi a spus:

„Nu e uşor să vorbesc acum. Aş vrea să o felicit pe Caroline, a jucat minunat pe tot parcursul terenului. Felicit şi echipa ta, pe tatăl tău, tot ce a făcut pentru tine e fantastic. Nu am început grozav cu accidentarea la gleznă, în primul meci, dar am luptat. Sunt tristă, nu am putut câştiga, dar Caroline a fost mai bună ca mine. Mai am mulţi ani în faţă, voi lupta şi sigur voi avea parte de o astfel de provocare din nou.

Vreau să mulţumesc echipei mele, familiei, celor care mă privesc. Poate a patra oară va fi cu noroc. Mulţumesc publicului, sper să ne revedem la anul în aceeaşi fază a competiţiei“.

Caroline Wozniacki: „Aştept acest moment de atâta vreme. Am mari emoţii, îmi tremură vocea. Vreau să o felicit pe Simona, ştiu că e greu pentru ea, dar sunt convins că va lupta şi că va cîştiga un alt turneu de Grand Slam“.

"For sure I will fight, I have many years to go so hopefully I will face another challenge like this today."



