Ce urmează după victoria din Fed Cup: adversare de top pentru Simona Halep şi compania

Astfel, conform clasamentului pe echipe, România va fi în urna outsierelor şi va juca împotriva uneia dintre echipele aflate în prima urnă valorică. Tricolorele vor disputa primul meci contra Franţei, Cehiei, BElarusului sau SUA.

Cehia este naţiunea care domină Fed Cup în ultimii ani. Are 10 trofee cucerite şi va juca finala şi în acest an contra SUA. Americancele au 18 titluri de FEd Cup în palmares, Belarusul a jucat anul trecut finala, iar Franţa are şi ea două trofee în palmares şi o finală în 2016.

Cehia: Karolina Pliskova (6 WTA), Petra Kvitova (10 WTA), Barbora Strycova (26 WTA), Lucie Safarova (50 WTA), Katerina Siniakova (51 WTA)

SUA: Venus Williams (8 WTA), Sloane Stephens (9 WTA), Madison Keys (13 WTA), Coco Vandeweghe (16 WTA), Catherine Bellis (44 WTA)

Franţa: Caroline Garcia (7 WTA), Kristina Mladenovic (20 WTA), Alize Cornet (35 WTA), Oceane Dodine (104 WTA), Pauline Parmentier (110 WTA)

Belarus: Aryna Sabalenka (47 WTA), Aliaksandra Sasnovich (55 WTA), Victoria Azarenka (97 WTA), Vera Lapko (111 WTA), Lidziya Marozava (498 WTA)