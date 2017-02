Ce i-a spus Ilie Năstase Irinei Begu când era condusă cu 6-5 în setul decisiv al meciului care a adus înfrângerea României în FED Cup, contra Belgiei

După ce sâmbătă Monica Niculescu şi Soran Cârstea au pierdut primele două partide, contra jucătoarelor Kirsten Flipkens, respectiv Yanina Wickmaier, duminică a intrat pe teren şi Irina Begu (29 WTA).

Şi ea a fost învinsă de Elise Bertens (21 de ani - numărul 83 WTA), astfel că Belgia ne-a trimis la baraj după doar trei meciuri disputate. Irina Begu, cea mai bine clasată jucătoare din România, în absenţa Simonei Halep, a povestit ce s-a întîmplat în meciul cu Mertens şi care afost relaţia ei cu Ilie Năstase.

"Dacă aş fi câştigat, scorul general ar fi fost 2-1, iar eu cred că Sorana ar fi avut şanse foarte mari să câştige împotriva lui Flipkens. Acum încercăm să luăm lucrurile pozitive, trebuie să trecem peste acest şi sperăm că meciul viitor va fi mult mai bun. Domnul Năstase a fost extraordinar în această săptămână. Am doar cuvinte de laudă şi îmi doresc să rămână în această echipă. Pentru mine a fost o onoare să fie alături de noi, ne-a susţinut la fiecare punct, era acolo. M-a încurajat indiferent de situaţie. În decisiv, am fost condusă cu 5-3, am revenit, am făcut 5-5, dar mi-am pierdut serviciul. Mertens a făcut 6-5, iar eu eram puţin supărată. Domnul Năstase a venit şi mi-a zis <Nu-i nimic, nu-i nimic, luăm game-ul următor, luptăm în continuare. Când auzi aşa ceva, când cineva e lângă tine şi te încurajează, nu-ţi doreşti altceva decât să lupţi şi să-ţi doreşti să aduci o victorie" , a declarat Irina Begu pentru Dolce Sport.