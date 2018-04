Ce ameninţări a primit Cristina Neagu, în timpul ultimului meci jucat de CSM Bucureşti

CSM merge însă mai departe, graţie victoriei din tur, 34-21 şi va juca în Final Four-ul de la Budapesta, pe 12 şi 13 mai. Cristina Neagu, marcatoare a 7 goluri în meciul cu Metz, a declarat că se aştepta la un meci dificil, iar acum aşteaptă o analiză din partea antrenorului Per Johansson, pentru că sunt multe lucruri de pus la punct.

"Nu ne aşteptam să fie un meci uşor. Ele şi-au dorit să întoarcă scorul. Am început prost meciul, asta e, şi am intrat cu un handicap de 5 goluri la pauză. Am vorbit să rămânem concentrate şi să menţinem un scor cât mai strâns.Eu nu m-am temut cu adevărat, însă am avut ceva probleme cu arbitrajul, care nu ne-a permis să ne facem jocul. Pe mine m-au ameninţat să nu ating cumva pivotul, că voi fi eliminată.

Mai avem multe lucruri de pus la punct, trebuie să jucam mult mai bine pentru a avea pretenţii la finala şi apoi la trofeu. Nu am nicio preferinţă, dar cred că va fi un Final Four echilibrat. Forma de moment şi norocul îşi vor spune cuvântul. Trebuie să analizăm foarte bine ceea ce s-a întâmplat azi, pentru că vrem să avem o şansă mare la câştigarea trofeului.Haideţi să nu fim atât de romani şi să ne dorim două trofee în acest an, în handbalul romanesc: Liga Campionilor şi Cupa EHF", a declarat Cristina Neagu la Digi Sport.