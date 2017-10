Căpitan de la Milano. Tineretul joacă azi în Elveţia, unde va apăra un portar care a fost cinci ani la echipa milaneză

Tineretul lui Daniel Isăilă joacă azi, de la ora 20.00, în Elveţia, contra naţionalei ţării gazdă, al patrulea meci din preliminariile Campionatului European din 2019. Tinerii tricolori sunt neînvinşi până acum şi au adunat şapte puncte, din două victorii şi un egal, marcând şase goluri şi primind numai două. Unul dintre oamenii care s-a remarcat în această campanie este portarul Ionuţ Radu, cel pe care Isăilă l-a investit şi în postura de căpitan de echipă. Radu este unul dintre liderii vestiarului, probabil şi pentru faptul că vine din Italia, unde şi-a petrecut ultimii cinci ani la Inter Milano. În această vară, gruparea milaneză l-a împrumutat pentru un sezon la Avellino, în Serie B, pentru a căpăta experienţă. Ionuţ Radu a fost integralist în trei partide, inclusiv în ultima în care echipa sa a revenit de la 0-2 şi a câştigat cu 3-2 meciul disputat împotriva lui Empoli. Avellino e pe locul patru în campionat, la un punct de lider şi va avea un cuvânt de spus la promovarea în Serie A. Cum a ajuns însă Ionuţ Radu la 15 ani Inter Milano?

A fost şi la Steaua şi la Dinamo

Produs al clubului Viitorul Bucureşti, Ionuţ Andrei Radu a fost adus în 2009 la Academia Stelei, unde a petrecut trei ani. Lipsa de viziune a celor implicaţi la clubul roş-albastru şi închiderea Academiei l-au făcut pe puşti să îşi încerce norocul pentru un sezon la Dinamo II, pentru ca apoi să ia calea Occidentului. Prin intermediul unui fost antrenor, care avea o cunoştinţă în Italia, a mers la Pergolettese, formaţie din Serie C2 (liga a patra), iar ulterior a avut şansa de a da probe la Academia lui Inter Milano. Unde a fost remarcat şi oprit, moment în care părinţii, care primul an au stat cu el în Italia, au decis să-l lase acolo şi s-au întors în ţară. Puştiul a jucat doi ani la Allievi Nazionali, echipa de juniori a Interului şi la Inter Primavera, formaţia de tineret a clubului, iar anul trecut a debutat la echipa mare, jucând 18 minute în partida cu Sassuolo. Roberto Mancini, cel care l-a aruncat în focurile Seriei A, i-a spus doar atât: “În mod normal, tu trebuie să fii următorul portar al lui Inter”. Deocamdată nu s-a întâmplat asta, pe de o parte pentru că în cariera lui a intervenit o accidentare la umăr de durată, iar pe de alta pentru că Mancini nu mai e la Inter, iar noul antrenor Luciano Spaletti a decis să-l împrumute un sezon la o altă echipă.



Handanovici e portarul perfect

Ionuţ spune că nu e nicio problemă pentru el faptul că Inter l-a împrumutat un sezon, ba din contră. “Am posibilitatea să joc şi să cresc din toate punctele de vedere. Între a fi al treilea portar la Inter şi a apăra la Avellino evident că prefer a doua variantă. Am pierdut destul de mult cu această accidentare. Iniţial mi s-a spus să stau ca să mă recuperez pe cale naturală, pentru că sunt tânăr, dar după ce mi-a sărit din nou umărul, am ajuns la operaţie. Au fost 11 luni destul de grele pentru mine, dar cei de la Inter mi-au fost alături”, a povestit portarul de 20 de ani al naţionalei de tineret. El vorbeşte la superlativ de tot ceea ce înseamnă Inter Milano: “Un an întreg am făcut antrenamente zi de zi cu echipa mare. Nişte fotbalişti excepţionali. Handanovici cred că e imaginea portarului perfect. Am încercat să prind cât mai multe de la el, dar toţi m-au ajutat. Fotbaliştii mari nu fac diferenţe. Despre Chivu se vorbeşte numai la superlativ la Inter. Face parte din această familie şi probabil va rămâne mereu acolo. Pentru mine a fost o onoare să fiu în vestiarul lui Inter şi sper să mă întorc acolo cât mai repede, dar şi la Avellino mă simt bine. Sper să promovăm”

Andrei Radu îl are ca idol pe spaniolul De Gea, poate şi pentru că aduce puţin cu acesta. Din ţară îl admiră pe Florin Niţă, dar recunoaşte că nu urmăreşte foarte mult campionatul României. E mândru că face parte din naţionala de tineret şi crede că e pregătit să apere chiar şi la prima echipă. “Acum eu am nevoie de continuitate, să joc cât mai mult şi să prin experienţă. Mai am multe de învăţat, dar nu mi-e teamă de nicio provocare”, a spus el.





LOTUL ROMÂNIEI

Portari: Ionuţ Radu (Avellino), Relu Stoian (Juventus Bucureşti)

Fundaşi: Cristian Manea (CFR Cluj), Ionuţ Nedelcearu (FC Dinamo), Alexandru Paşcanu (Leicester City), Virgil Ghiţă (FC Viitorul), Andrei Radu (Aris Limassol), Florin Ştefan (Juventus Bucureşti);



Mijlocaşi: , Valentin Screciu (CSU Craiova), Marco Dulca (Swansea), Mihai Dobre (FC Bury), Valentin Costache (FC Dinamo), Ianis Hagi (ACF Fiorentina), Alexandru Cicâldău (FC Viitorul), Andrei Burlacu (CS U Craiova); Silviu Balaure (Astra)



Atacanţi: George Puşcaş (Benevento Calcio), Alexandru Tudorie (FC Voluntari)

Antrenori: Daniel Isăilă (principal), Nicolae Constantin, Florin Constantinovici (secunzi)

CLASAMENT GRUPEI

1. România 3 2 1 0 6-2 7

2. Elveţia 3 1 1 1 2-4 4

3. Portugalia 1 1 0 0 2-0 3

4. Bosnia-Herţegovina 3 1 0 2 7-4 3

5. Ţara Galilor 2 1 0 1 3-2 3

6. Liechtenstein 2 0 0 0 0-8 0

S-AU JUCAT

Bosnia-Herţegovina - Liechtenstein 6-0; Liechtenstein - ROMÂNIA 0-2, Elveţia - Bosnia-Herţegovina 1-0; Bosnia-Herţegovina - ROMÂNIA 1-3, Elveţia - Ţara Galilor 0-3; ROMÂNIA - Elveţia 1-1, Portugalia - Ţara Galilor 2-0



PROGRAMUL GRUPEI

10.10.2017 Liechtenstein - Elveţia, Bosnia-Herţegovina - Portugalia

10.11.2017 ROMÂNIA - Portugalia, Ţara Galilor - Bosnia-Herţegovina

14.11.2017 Ţara Galilor- ROMÂNIA, Portugalia - Elveţia

23.03.2018 Bosnia-Herţegovina - Ţara Galilor, Portugalia - Liechtenstein

27.03.2018 Elveţia - Portugalia, Liechtenstein - Bosnia-Herţegovina

07.09.2018 Portugalia - ROMÂNIA, Bosnia - Elveţia, Ţara Galilor - Liechtenstein

11.09.2018 ROMÂNIA - Bosnia-Herţegovina, Ţara Galilor - Portugalia, Elveţia - Liechtenstein

11.10.2018 Liechtenstein – Portugalia, ROMÂNIA - Ţara Galilor

16.10.2018 ROMÂNIA - Liechtenstein, Ţara Galilor - Elveţia, Portugalia - Bosnia-Herţegovina