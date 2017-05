Bomba finalului de sezon: cum vrea să-şi învingă Hagi naşul la Tribunalul de la Lausanne. „Becali n-are nicio şansă“

Asta deşi, până vineri seara, toată lumea ştia că, în caz de egalitate de puncte între două formaţii, departajarea se face în funcţie de rezultatele din play-off.

În cel mai pur stil românesc însă, această precizare lipseşte din textul de regulament, lăsând loc la interpretări.

„Din punctul meu de vedere, noi suntem campioni. Nu vreau să fac nicio polemică cu Hagi, nu mă cert pentru fotbal cu el. Numai că dreptatea trebuie făcută. Dacă la TAS se spune că au dreptate ei, eu o să-i strâng mâna şi o să-i spun: <<Bravo, Gică! Meritai!>>. Până atunci, noi nu cedăm. Regulamentul e clar ca lumina zilei, 100% avem dreptate noi“, a declarat patronul FCSB.

„Ce face Becali e o meschinărie“

„Adevărul“ a vorbit cu o sursă bine informată din lumea fotbalului şi cu legături puternice cu Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, acolo unde cei de la FCSB vor încerca să câştige titlul.

„Vorbim de o speţă simplă. Pe scurt, ce face Gigi Becali e o meschinărie. Într-adevăr, textul din regulament lasă loc de interpretări, însă TAS nu va schimba campioana. Cei de la FCSB susţin că, la egalitate de puncte, au avantajul rezultatelor directe din întreg sezonul competiţional. Ei bine, tocmai aici e problema lor. Dacă se vor lua în considerare şi rezultatele din sezonul regulat, atunci Viitorul a adunat 51 de puncte acolo, plus 18 în play-off. FCSB a făcut 47 de puncte în prima parte a campionatului, plus 20 de puncte în play-off. Per total, Viitorul are 69 de puncte, are 2 puncte peste FCSB şi e campioană. Nici nu mai e nevoie de compararea rezultatelor directe“, ne-a declarat omul care a reprezentat România în mai multe cazuri la TAS în anii trecuţi.

Verdictul trebuie să vină până la 1 iulie

Aflate în război deschis, FRF şi LPF sunt nevoite să facă front comun la TAS pentru a câştiga împotriva celor de la FCSB. Asta deoarece, campionatul e organizat de Ligă, în timp ce regulamentele sunt întocmite la Comitetul Executiv ce aparţine de Federaţie.

Cazul FCSB – Viitorul se va judeca în regim de urgenţă la Lausanne. Verdictul trebuie să vină până la 1 iulie, termenul-limită în care România e obligată să comunice la UEFA numele echipelor care vor merge în cupele europene.