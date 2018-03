Becali, critici la adresa lui Dică la victorie: Am câştigat cu noroc. Fotbal, nimic

Formaţia FCSB a învins, duminică, pe Arena Naţională, cu scorul de 2-1 (2-0), echipa FC Viitorul, în prima etapă a play-off-ului Ligii I. Pentru FCSB au marcat Budescu '32 şi Momcilovici '40, iar pentru FC Viitorul a înscris Mladen '77.

"Am câştigat cu noroc. Prima repriză, dacă mă întrebaţi pe cine să schimb, domne, spuneam 11. Bine, nu 11, 10. Dar hai să zicem fundaşii centrali, nu şi cu Morais. În rest, toată lumea. Bine, Budescu, care el joacă ce joacă... A dat golul ăla norocos, am mai dat încă un gol norocos, dintr-o fază fixă. Şi gata. Fotbal, nimic. Dacă joci aşa cu Astra, nu punem cu CFR... Am avut un mare noroc că am întâlnit un adversar care şi el parcă era... Nu mai înţeleg fotbalul ăsta. Şi noi, dar şi ei parcă numai jucam fotbal, parcă jucam nu ştiu ce, alt sport. Nu mai înţeleg fotbalul ăsta, e o nebunie şi nu mai pot să înţeleg fotbalul. Atâtea pase greşite şi la noi, dar şi la ei mai multe. Viitorul care pasa, care avea o posesie, nu mai poate să paseze, numai pase la adversar. Nu am văzut aşa ceva. Benzar, care făcea banda, nu mai poate să o facă, nu mai pasează. Nedelcu, numai pase la adversar. A doua repriză mi-a plăcut de el, de Nedelcu. Eu nu mai înţeleg fotbalul. Ăsta nu e fotbal, că aşteptăm să dea Budescu o execuţie şi să avem noroc să ne ajute Dumnezeu în Ziua Crucii să dăm un gol dintr-un corner. Nu-i mai înţeleg nici pe Viitorul. Nu vreau să vorbesc, că ar trebui să vorbesc şi de ei. Că şi ei erau... Noi am întâlnit un adversar mult mai slab, de aia i-am bătut. Nu mai înţeleg nici pe Viitorul", a declarat Becali, la Pro X.