Australian Open 2018: când va debuta Simona Halep în primul Grand Slam al anului

Asta înseamnă că Simona va intra marţi pe teren în meciul cu Destinee Aiava, australianca de 17 ani. Tot marţi va juca şi Sorana Cîrstea (vs Zarina Diyas) şi Ana Bogdan (vs Kristina Mladenovici).

Luni vor juca Irina Begu, contra Ekaterinei Makarova, Monica Niculescu, împotriva Monei Barthel, Mihaela Buzărnescu versus Caroline Wozniacki, iar Marius Copil îl va înfrunta pe Gilles Simon.

Deocamdată, ploaia a dat puţin peste cap planurile organizatorilor, meciurile din calificări fiind oprite. Alexandra Dulgheru şi Irina Bara sunt şi ele în turul doi al calificărilor.

❗️ Top half of the men's draw and bottom half of the women's draw and will be played at the #AusOpen on Monday. 🎾