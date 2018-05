Atac frontal al lui Gică Popescu la Răzvan Burleanu: „Să nu-şi pună medalii în piept!“

"Eu nu ştiu ce întâlnire are domnul Burleanu cu domnul vicepremier Paul Stănescu, probabil că vrea să fie informat sau vrea să pară că merge pentru a fi informat de la nivelul guvernului de starea proiectului, dar o ştie foarte bine de la managerul de proiect al FRF, care a participat la toate întâlnirile care s-au făcut în cadrul guvernului pentru proiectul Euro-2020. Vă spun eu de ce se duce domnul Burleanu.

El a auzit că se vor face sau în sfârşit s-a găsit formula pentru construcţia celor 400 de terenuri pe care noi ni le-am asumat atunci când am prezentat dosarul de candidatură, lucru care a fost deblocat săptămâna trecută la nivelul guvernului şi s-a hotărât ca aceste terenuri să se facă.

Pentru a se face a fost nevoie de o solicitarea din partea FRF, care a venit zilele trecute, o am la mine pe birou. Şi domnul Burleanu a prins această posibilitate ca să apară... Eu am deblocat chestiunea, să nu-şi facă iluzii pentru că această chestiune este stabilită de mult timp, este în curs de rezolvare, deci dânsul vrea să-şi pună medalii din nou în piept. Nu are niciun merit, credeţi-mă! În acest proiect, domnul Burleanu nu a participat la nicio întâlnire. FRF a fost reprezentată de domnul Şari (n.r. - Florin Şari), care este manager de proiect din partea federaţiei, şi atât. Trebuia să vină la un comitet interministerial cu câteva săptămâni înainte de alegeri şi în cele din urmă nu a mai venit. Ceea ce vrea să facă este să-şi pună medalii în piept fără să aibă vreun merit", a declarat Popescu.

Fostul căpitan al Generaţie de Aur spune că Burleanu nu are nicio contribuţie nici la construcţia stadioanelor noi. "Legat de stadione, el este foarte bine informat de domnul Şari, care a participat din prima zi de când sunt eu responsabil de proiect din partea guvernului şi până în momentul de faţă absolut la toate şedinţele. Mă îndoiesc că nu l-a informat pe preşedinte. Dânsul acum vrea să apară din nou şi să spună: <cele patru stadioane pe care le promiteam în campanie, v-am spus că le facem? Uite, le-am făcut! Am vorbit cu vicepremierul şi le-am făcut.> Nu are niciun merit, vă spun eu!", a precizat fostul fotbalist. Vă spun eu că habar n-are de procedurile care vor fi făcute pentru aceste stadioane. Acesta este un pericol (n.r. - contestarea licitaţiilor), dar domnul Burleanu nu ştie că există în dezbatere legea achiziţiilor publice, care va fi schimbată. Noi sperăm să se găsească o formulă şi cam ştiu ce se doreşte a fi făcut, pentru ca aceste probleme cu contestaiile lictaţiilor să nu mai pună piedici. Dânsul vine şi spune ce aude pe la posturi. Să nu încerce să-şi pună medalii, că nu le merită!", a mai spus Gheorghe Popescu.

El a afirmat că stadioanele Steaua, Rapid şi Arcu de Triumf ar urma să intre în reconstrucţie din luna iunie.

"S-a hotărât ca stadionul Ghencea să se demoleze înaintea semnării contractului de proiectare şi construcţie şi cred că la data care se preconizează, în luna iunie, să se semneze contractul pentru construcţia şi proiectarea celor trei stadioane, cel din Ghencea, care este cel mai mare şi cel mai greu de demolat, să fie demolat, ca terenul să fie pregătit pentru începerea construcţiei. Ghencea, Rapidul şi Arcul de Triumf sunt cele trei care vor începe, sperăm noi, în luna iunie. Dinamo este cel mai întârziat deoarece s-a luat hotărârea ca stadionul săs e construiască pe velodrom", a adăguat el.

Preşedintele FRF Răzvan Burleanu a afirmat, joi, că în cazul în care nu vor exista contestaţii privind acordarea lucrărilor de execuţie a celor trei stadioane în Bucureşti cerute de UEFA pentru organziarea Euro-2020, arenele vor fi gata la timp.

Oficialul FRF a precizat că în zilele următoare se va întâlni cu vicepremierul Paul Stănescu pentru a discuta pe această temă.

"Urmează să am o întâlnire zilele următoare cu domnul vicepremier Stănescu, să discutăm despre termenele de implementare să oferim detalii privind construcţia stadioanelor, ce facilităţi să fie gata înainte de toate, astfel încât să nu fim luaţi pe nepregătite şi să încercăm să mai rezolvăm probleme în ultimele zile înainte de vizita UEFA. Cu trei stadioane, da, suntem în grafic. Dacă nu vor fi contestaţii, pentru că asta e o realitate a României, aşa cum am cunoscut Compania Naţională de Investiţii reuşeşte să se ţină de termenele de finalizare şi cele trei stadioane vor fi gata la timp”, a declarat Răzvan Burleanu.