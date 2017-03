Aşa se evaluează un fotbalist la Steaua: „La pauză, îl dădeam pe un euro, după meci l-am cotat la 10 milioane“

Iar patronul Stelei arată, periodic, că e un om lipsit de echilibru care trece de la o extremă la alta.





Ultima dovadă? Modul în care a vorbit despre Denis Alibec, fotbalist pe care l-a achiziţionat de la Astra pentru două milioane de euro. De când a ajuns la bucureşteni, vârful de 26 de ani a înscris două goluri în patru apariţii în campionat. Ce-i drept, în ultima rundă, contra celor de la ASA Târgu-Mureş (scor 1-1), a irosit şi un penalty.





Chiar şi aşa însă, în angrenajul „gripat“ al Stelei, Alibec pare a fi printre puţinele „piese“ care funcţionează. Totuşi, Gigi Becali a avut nişte reproşuri şi la adresa fostului vârf al Astrei.





Ce a spus?





„Eu am vorbit cu Alibec la telefon. După meci, la TV, am spus doar lucrurile rele. Am spus că la pauză ceream 1 euro pe el, dar după meci, ceream 10 milioane de euro. I-am zis că l-am criticat pentru cum a bătut penalty-ul şi că am o singură rugăminte la el. I-am spus că nu m-am băgat până acum şi că îl rog, când bate penalty-ul, să aleagă un colţ şi să dea tare. Aşa bat Messi şi Cristiano Ronaldo. Nu există fotbalist care să culce portarul când bate 11 metri“, a povestit Becali la sport.ro.





El a dezvăluit că Alibec e deja curtat şi din străinătate: „Au venit din Anglia după el, dar mi-e ruşine să vorbesc despre bani. O echipă din prima ligă din Anglia. Au venit să vorbim la pauză. Am zis cât să cer? Un euro. În repriza a doua a jucat“.