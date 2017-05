Anunţ neaşteptat făcut de Roger Federer. Ce a decis cel mai bun tenismen din 2017 în privinţa carierei sale

Federer a decis să ia o puază la finalul lunii martie, anunţând că va reveni abia la Roland Garros. Numai că, surpriză, elveţianul a decis să nu mai participe la Grand Slemul parizian.

"Dragi fani,

Din păcate, am decis să nu particip la Roland Garros. Am muncit foarte mult, pe teren şi în afara lui, în ultima lună, dar ca să pot juca în circuitul ATP mulţi ani de-acum, simt că e cel mai bine să sar peste sezonul de zgură din acest an şi să mă pregătesc pentru cele pe iarbă şi pe hard.

Începutul de an a fost magic pentru mine, dar trebuie să recunosc că planificarea va fi cheia longevităţii mele, privind înainte. Astfel, eu şi echipa mea am concluzionat azi că să joc chiar şi un singur turneu pe zgură nu e în interesul meu şi al pregătirii mele fizice pentru restul sezonului.

Îmi vor lipsi fanii francezi, care au fost mereu alături de mine, sper să-i văd la Roland Garros anul viitor", a precizat Roger Federer pe facebook.