Anunţ apocaliptic: Pandurii Târgu-Jiu, la un pas de dispariţie. Echipa urmează să primească amenzi uriaşe

„Sunt un om corect, dar am evitat să spun anumite chestiuni, pe care le ştiam, din bun simţ. Sincer, nu cred că mai există vreo şansă ca acest club să mai evolueze în liga a 2-a. Nu văd soluţii, pentru că, în afară de faptul că ai pierdut această susţinere din drepturile TV, de 1,2 miloane de euro, în afară de faptul că eşti sufocat de datorii enorme, o să mai vină şi 6-7 amenzi de la FIFA din cauza foştilor jucători, care cred că însumează 1 milion de euro“, a afirmat Bălăeţ pentru gorjeanul.ro.





„Vreau ca lumea să ştie că am făcut tot ce a depins de noi. Noi am încercat să resuscităm o echipă bolnavă, dar mi-am asumat acest risc de a fi înjurat la finalul campionatului. Merg demn, cu fruntea sus, am încercat tot ce a depins de mine. Nu ştiu nimic de alte planuri la Târgu Jiu, n-am vorbit cu nimeni pe această temă, eu am avut un mandat care a luat sfârşit. Am ştiut de la început în ce mă bag, nu regret nicio secundă“, a adăugat Bălăeţ.



Chiar dacă preşedintele Marin Condescu a spus că un an în Liga a II-a n-ar fi o tragedie, un alt oficial, Robert Bălăeţ, susţine că pentru Pandurii finalul e aproape.