Aniversare perfectă pentru Răducioiu! Ce cadouri a primit directorul general al Academiei Atletico Madrid şi ce reacţii a avut la implinirea a 47 de ani!

Copiii de la grupa pe care o pregăteşte personal, Juniori B Elita, i-a făcut cadou victoria din meciul de sâmbătă cu Centrul de Excelenţă Buzău, dar şi un tort surpriză la antrenamentul dinaintea partidei. Răducioiu a păşit vineri pe gazonul sintetic de la Arena Atletico Madrid foarte preocupat. I-a salutat pe copii şi a început să le prezinte tema antrenamentului. Pentru prima oară de când a preluat Academia a fost întrerupt însă de jucători. Toţi au început să îi cânte ”Mulţi ani traiască”, iar căpitanul echipei, Robert Ion, a venit tiptil-tiptil cu un tort pe care i l-a dăruit lui Mister.

”Vai, ce mi-aţi făcut!”, a exclamat râzând Răducioiu, făcând în glumă gestul de a arunca cu tortul către jucători. ” Vă mulţumesc foarte mult! Chiar este unul din cele mai emoţionante momente de când am revenit în România. Vă invit pe fiecare, după antrenament, să mâncăm împreună o felie de tort”, a spus Minunea Blondă a Generaţiei de Aur.

În interviurile TV care au urmat, directorul general al Academiei Atletico Madrid a spus că fotbalul românesc are nevoie de două feluri de antrenori: ”Unul cum era Piţi Varga, cel care ne-a învăţat pe mine, pe Lupescu, şi pe mulţi alţii ce înseamnă fotbalul de la A la Z. Eu încerc să îl imit pe nea Piţi. Lucrăm doar cu mingea şi insistăm mai ales pe tehincă, aşezare în teren şi situaţii reale de joc. De asemenea, fotbalul nostru are nevoie de antrenori curajoşi aşa cum a fost şi este Mircea Lucescu. Fără curajul lui de a ne promova, eu, Hagi şi mulţi alţi jucători nu am fi ajuns unde am ajuns”.

Aniversarea zilei de naştere a fost trăită de Răducioiu la intensitate maximă. A fost sunat de majoritatea colegilor din generaţia de Aur, mai puţin de Hagi. ”Ştiu că este ocupat şi dedicat sută la sută play-off-ului. Vom avea timp să vorbim pe viitor. Şi noi la Academie, încercăm să facem ce a făcut el la Viitorul. Dar suntem abia la început. Vreau să îi transmit lui Gică că, dacă Dinamo nu va lua titlul, aşa cum aş vrea eu, aş fi foarte fericit să devină el campion”.

Seara de vineri, ”Radu” a petrecut-o alături de părinţi. ”A fost cel mai frumos cadou pentru mine să îi am din nou alături. A reprezentat ceva cu totul special! La fel de frumos va fi şi cel pe care mi-l va face soţia mea, peste o lună, când voi reveni la casa din Italia pentru o scurtă perioadă”, a spus Răducioiu. Printre cadourile primite, Răducioiu a amintit de eşarfa pe care i-a oferit-o conducerea Academiei. ”Sunt mare fan al eşarfelor, iar cea pe care am primit-o este una foarte frumoasă!”

Weekendul aniversar avea să fie continuat cu meciul de a doua zi, primul în campionat de la revenirea în ţară. Echipa de Juniori B Elita a Academiei Atletico Madrid avea să îi facă încă un cadou: victoria cu Centrul de Excelenţă Buzău, scor 2-1. ”Le mulţumesc copiilor şi pentru acest cadou. Chiar mi-l doream foarte mult! A fost însă un succes obţinut greu şi care ne arată că mai avem mult de muncă. Eu încerc să creez un stil propriu de joc, iar asta cere timp. Cu răbdare, cred că vom reuşi multe”, a declarat Răducioiu, care se ocupă personal de această grupă de juniori.

A plecat apoi spre vestiare, păşind la fel de preocupat ca vineri după amiază, când elevii săi au avut tupeul să întrerupă şedinţa de pregătire pentru a-i oferi...un tort.