Andrei Gheorghe a prevăzut prăbuşirea fotbalului românesc: Dialog antologic cu Ionuţ Lupescu la Mondialul din 1998

Chiar dacă a fost un om de radio şi de televiziune, Andrei Gheorghe, stins la 56 de ani, a fost şi un iubitor al sportului.





„Gazeta Sporturilor“ a scris despre legăturile vedetei cu lumea sportului şi a amintit despre un episod care dovedeşte că Andrei Gheorghe a prevăzut prăbuşirea fotbalului românesc. Concret, în 1998, invitat la emisiunea „Procesul Mondialelor“, difuzată de Pro TV, Andrei Gheorghe a avut un dialog foarte interesant cu Ionuţ Lupescu, neconvocat pentru CM 1998.





Cum a decurs dialogul Andrei Gheorghe – Ionuţ Lupescu?





Andrei Gheorghe: În general, România joacă bine până bagă un gol. După asta, mi-e frică. În secundele următoare încep deja să întreb când se termină. Rareori am simţit că luptăm şi noi într-un meci până la final.

Ionuţ Lupescu: Înseamnă că nu aveţi încredere în echipă. Ăsta este lucrul cel mai rău. Absolut toate echipele fac asta în momentul în care conduc. Aţi văzut, Germania nu a strălucit nici ea. În grupă este important să te califici. După, în fazele eliminatorii se schimbă lucrurile.





Andrei Gheorghe: Nu este vorba doar despre Campionatul Mondial. Asta este părerea mea generală despre echipa naţională a României.

Ionuţ Lupescu: În ultimul an nu am văzut echipa naţională, nu ştiu cum a jucat. În calificări, cu Ţara Galilor a fost 5-1. Am marcat destul de multe goluri. Ne-am calificat cu cele mai multe goluri dintre toate naţionalele. Ce vreţi mai mult? La un campionat Mondial de asemenea anvergură, toţi jucătorii dau sută la sută. Echipele astea mici, din lumea a 2-a sau a 3-a, au de câţiva ani antrenori străini. Au condiţii mult mai bune decât noi. De asta apare echilibrul, o să se vadă în câţiva ani.