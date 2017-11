ANALIZĂ Care este ultima barieră pe care o mai are de trecut Roger Federer pentru a putea fi socotit pe deplin cel mai bun tenismen al lumii din istorie

Federer, care a debutat în circuitul profesionist pe 6 iulie 1998, la Gstaad, este socotit cel mai bun tenismen al lumii din toate timpurile şi mai are nevoie de o singură confirmare oficială pentru ca acest lucru să fie demonstrat şi pe hârtie, din toate punctele de vedere.

Este vorba despre numărul trofeelor câştigate în ATP. El şi-a trecut duminică în palmares al 95-lea trofeu, învingând la Basel şi astfel l-a depăşit pe Ivan Lendl, care a rămas cu 94 de titluri. Totuşi, Federer, care anul acesta a câştigat 7 trofee, dintre care două de Grand Slam, mai are nevoie de 14 titluri pentru a-l ajunge pe americanul Jimmy Connors, deţinătorul a 109 titluri ATP şi singurul jucător care a depăşit borna 100, în epoca modernă a tenisului, adică din 1968 încoace, de când jucătorii profesionişti au fost acceptaţi în turnee.

Top titluri ATP câştigate:

1. Jimmy Connors 109 titluri

2. Roger Federer 95

3. Ivan Lendl 94

4. John Mc Enroe 77

5. Rafael Nadal 75

Are cele mai multe Grand Slamuri





Dincolo de acest aspect, Roger Federer are toate argumentele pentru a putea fi considerat cel mai bun din istorie. Conduce la numărul de Grand Slamuri câştigate, având 19 în palmares, cu trei mai mult decât principalul urmăritor Rafael Nadal. Federer a câştigat primul Grand Slam la 22 de ani, la Wimbledon, turneu pe care avea să-l câştige de cinci ori consecutiv. La acest capitol, elveţianului îi lipseşte totuşi ceva. Deşi a câştigat toate turneele de Grand Slam nu le-a luat niciodată în acelaşi an. de fapt, niciun jucător de tenis nu a reuşit asa, însă cel mai aproape de această performanţă unică a fost tot Roger Federer, în 2006 şi 2007, când a câştigat la Australian Open, Wimbledon şi US Open, dar a pierdut de două ori la rând în finală la Roland Garros, de fiecare dată în faţa lui Rafael Nadal.

Top Grand Slamuri câştigate:

1. Roger Federer 19

2. Rafael Nadal 16

3.Pete Sampras 14

4-5. Roy Emerson, Novak Djokovici 12

L-a depăşit pe Djokovici la câştiguri

Pentru recentul succes de la Basel, Federer a primit un cec în valoare de peste 450.000 de dolari, cu care şi-a ridicat nivelul premiilor obţinute în carieră la 109.853.682 de dolari. Djokovici nu a mai jucat de la Wimbledon din cauza unei accidentări şi a rămas la 109.805.403 dolari câştigaţi din premii.Roger Federer va mai participa în acest an la Turneul Campionilor de la Londra şi va deveni după această competiţie primul tenismen care depăşeşte 110 milioane de dolari din premii. Spaniolul Rafael Nadal, liderul ATP, a câştigat până în prezent 91.199.322 de dolari din tenis. fiind pe locul al treilea în "ierarhia banilor" obţinuţi în carieră. Pe locul patru se află Andy Murray, cu 60,8 milioane de dolari câştigaţi din tenis, iar pe patru Pete Sampras, cu 43,2 milioane de dolari.

Cel mai longeviv lider mondial

Roger Federer a anunţat că nu va mai juca la turneul de la Paris, care a început ieri şi unde urma să intre direct în turul al doilea, pentru a se menaja în vederea Turneului Campionilor. În aceste condiţii, doar o victorie îl desparte pe Rafael Nadal de al patrulea final de an ca lider mondial. Spaniolul trebuie să câştige primul meci de la Paris, în faţa sud-coreeanului Hyeon Chung, pentru a-şi asigura fotoliul de lider şi în startul următorului sezon. Chiar dacă, mai mult ca sigur Nadal va fi numărul 1 până la începutul anului viitor, Federer e greu de detronat de pe poziţia de lider all-time. El a fost 302 săptămâni în această poziţie, în vreme ce Nadal a ajuns abia la 152 de săptămâni. Dintre jucătorii activi doar Djokovici mai poate spera să-l ajungă pe Federer, dar are de recuperat 79 de săptămâni. cât priveşte numărul de săptămâni consecutive, Federer e şi mai greu de ajuns, deoarece are 237 de săptămâni la rând pe primul loc, în vreme ce Djokovici are 122, iar Nadal 56.

Top lider ATP all-time

1. Roger Federer 302 săptămâni

2. Pete Sampras 286

3. Ivan Lendl 270

4. Jimmy Connors 268

5. Novak Djokovici 223

7. John Mc Enroe 170

8. Rafael Nadal 152

9. Bjon Borg 109

10. Andre Agassi 101

Şapte Turnee ale Campionilor

Nu în ultimul rând, Roger Federer are şi cele mai multe titluri câştigate la Turneul Campionilor, competiţie care va începe pe 12 noiembrie la Londra. Elveţianul s-a retras de la Paris tocmai pentru a fi în formă la această competiţie, pe care a câştiggat-o de şapte ori până acum. Un nou record personal şi un capitol la care actualul lider ATP, Rafael Nadal este corijent, întrucât nu l-a câştigat niciodată.

Top câştigători Turneul Campionilor

1. Roger Federer 7 trofee

2-5. Ivan Lendl, Pete Sampras, Novak Djokovici 5 trofee

6. Ilie Năstase 4 trofee

7-8. Boris Becker, John Mc Enroe 3 trofee

9-10 Bjon Borg, Lleyton Hewitt 2 trofee