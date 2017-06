ANALIZĂ Simona Halep este la doar două victorii de poziţia de număr 1 mondial. Cum poate ajunge ea liderul WTA chiar înainte de Wimbledon

Simona a luptat eroic împotriva letonei Jelena Ostapenko, dar la final a trebuit să se recunoască învinsă. Ea nu a renunţat la gândul de a câştiga un Grand Slam, însă mai are de aşteptat cel puţin până la Wimbledon. Cât despre locul 1 mondial, acesta poate veni ceva mai repede.

Iată cum stau lucrurile: în acest moment primele trei poziţii WTA sunt ocupate de 1. Angelique Kerber 7035 puncte, 2. Simona Halep 6850 puncte, 3. Karolina Pliskova 6690 puncte (Clasamentul va fi oficializat luni).

Aşadar, Halep trebuie să treacă doar de Kerber pentru a urca pe fotoliul de lider şi trebuie să fie atentă la Pliskova. Conjuctura din perioada următoare este excelentă pentru jucătoarea noastră. Karolina Pliskova e într-o situaţie cumva dificilă pentru că ea are de apărat până la Wimbledon un titlu (Nottingham) şi o finală (Eastbourne).

Marele avantaj al Simonei este faptul că ea anul trecut nu a jucat niciun turneu între Roland Garros şi Wimbledon, aşa că tot ce va câştiga va pune peste punctele pe care le are acum. Ca să fie număr 1 WTA, ea trebuie să recupereze cele 185 de puncte care o despart de Kerber.

Şi o poate face la Birmingham, turneul la care e înscrisă, unde nu are niciun punct de apărat şi care va începe pe 19 iunie. Kerber nu apare pe lista iniţială a turneului, dar poate ajunge acolo solicitând un Wild Card. Ceea ce probabil va face, deoarece la Roland Garros a pierdut în primul tur şi are deja două săptămâni de când stă. Ea a ajuns anul trecut în sferturi la Birmingham şi are de apărat 100 de puncte, pe care le va pierde dacă nu participă sau dacă merge şi e eliminată în primul tur. Deci, în cazul în care Kerber nu participă la Birmingham, iar Halep câştigă două meciuri acolo, Simona va deveni noul număr 1 mondial. În cazul în care Kerber participă şi nu-şi poate apăra punctele, iar Simona câştigă şi recuperează diferenţa de 185 de puncte, ea va fi numărul 1 mondial. Ambele variante sunt plauzibile, ce-i drept şi un pic complicate dar o pot aduce pe Halep pe primul loc chiar înainte de Wimbledon, turneu programat să înceapă pe 3 iulie.

PS Turneul de la Birmingham este cotat Premier şi punctele se împart asftel: 470- câştigătoarea, 305 -finalista, 185- semifinaliste, 100-sfert finaliste, 55-optimi, 30 - turul II, 1- turul I.

După Wimbledon, situaţia se poate complica. deoarece Halep are de apărat un sfert de finală, Kerber chiar finala, însă din spate ar putea veni puternic Pliskova, care anul trecut a fost eliminată în turul al doilea. între aceste trei jucătoare se va da lupta pentru primul loc în lume, celelalte fiind la distanţă de peste 2000 de puncte.