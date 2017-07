Adrian Dobre a lansat cartea "La masa presei - memoriile unui jurnalist sportiv"

Adrian Dobre, care acum este comentator Eurosport, după o carieră încărcată în presa scrisă, a prins în cartea sa o serie întreagă de experienţe şi poveşti, poate chiar lecţii de viaţă, pe care le-a trăit pe stadioane şi săli de sport. "Am spus mereu că jurnalistul, nu doar cel sportiv, e aidoma unui călugăr. Un călugăr dintre cei care-şi duc viaţa la limita de jos a modestiei, în cine ştie ce schit pierdut, departe de ispite, mânaţi în alegerea lor doar de ideea de a face bine, de a vindeca, de a salva. Am întâlnit de-a lungul carierei mele mulţi jurnalişti-călugări, care şi-au urmat cinstit credinţa., oameni care nu s-au gândit nici măcar un moment la faptul că din meseria asta se poate face avere. Au mai rămas câţiva. Presa din România nu îşi av reveni decât atunci când acestor oameni li se va da importanţa cuvenită, respectul meritat şi posibilitatea de a propăvădui datoria pe care presa o are pentru cei mulţi", a explicat Adrian Dobre lansarea acestei cărţi, care a avut loc ieri, chiar în ziua în care autorul a împlinit 50 de ani.