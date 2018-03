A murit Nicolae Tilihoi. Fostul jucător al Craiovei Maxima avea 61 de ani

"Ziua cea mai tristă. Fostul mare fotbalist al Universităţii Craiova, Nicolae Tilihoi s-a stins din viaţă în această dimineaţă la vârsta de 61 de ani. Odihneşte-te în pace, Nicolae Tilihoi!", a scris CS Universitatea Craiova pe reţelele de socializare.

Nicolae Tilihoi a evoluat la Craiova în perioada de glorie a clubului din Bănie. El a câştigat două campionate cu Ştiinţa şi patru Cupe ale Româmiei.

În Divizia A a evoluat în 294 de partide, marcând de 7 ori. Are 36 de apariţii în cupele europene şi 10 în tricoul naţionalei.

Nicolae Tilihoi a jucat la Dacia Unirea Brăila în sezoanele 1974-1976 şi la Craiova în perioada 1976-1987. El s-a născut pe 9 august 1956 la Brăila.

"Fac un tratament pentru o boală, spre cancer ca să zic aşa. Eu am avut nevoie de un medicament american. Balaci s-a dus la Gino Iorgulescu şi m-a ajutat LPF cu preţul acestui medicament. E în jur de 15.000 de lei. Am trimis dosarul meu, am făcut un contract cu Liga. Vreau să-i mulţumesc domnului Gino Iorgulescu. Foarte rapid a rezolvat tot. Îmi va plăti tot în continuare. E un gest onest şi mi se pare un lucru deosebit ca în 3 zile să rezolve tot. Mai ales pentru România. Mă repet, îi mulţumesc şi le doresc tuturor tot binele din lume", a zis Tilihoi pentru GSP în august 2015. .