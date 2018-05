Ţopescu, şapte ani de tăcere: Cine a insistat ca marele comentator să fie iertat de comunişti şi să revină la TVR

„Fotbaliştii de la Steaua erau superstiţioşi. Purtătorul lor de cuvânt - Marius Lăcătuş. Protectorul echipei Steaua - Valentin Ceauşescu. Am fost inclus în delegaţie pentru că Lăcătuş i-a spus lui Ceauşescu: <<Nea' Vali, dacă o să comenteze mâine nea' Cristi, câştigăm precis!>>. Valentin Ceauşescu m-a chemat, cu o zi înainte de meci: <<Tovarăşu' Ţopescu, dumneata vei comenta mâine meciul la Televiziunea Română>>. Bombă! <<Eu obişnuiesc să mă pregătesc cu câteva zile înainte>>. <<Lasă, că-ţi faci pregătirea la noapte!>> În dimineaţa meciului, vine un avion cu mai mulţi ziarişti, printre care şi Octavian Vintilă, care mă ia deoparte: <<Am să-ţi transmit ceva. A zis nea' Ilie (n.r. - Ceauşescu) că soarta ta depinde de tine. Să nu vorbeşti nimic despre ţara în care ne aflăm, despre oraş, despre stadion, despre numărul suporterilor italieni - care erau vreo 10.000, în timp ce ai noştri erau 100 -, să nu spui ce echipe a învins înainte Milan - bătuse pe Real Madrid în semifinală cu 5-0 -, să nu spui ce prime au italienii în comparaţie cu ai noştri. Şi atunci, am spus doar numele jucătorilor pe la care trecea mingea. În ţară s-au făcut pariuri dacă sunt sau nu eu, că nu-mi recunoştea nimeni stilul. Nici n-am prea avut ce nume să spun, pentru că ne-a zdrobit Milan cu 4-0. Rijkaard, Ruud Gullit şi Marco van Basten. Treceau pe lângă Bumbescu al nostru...“, a povestit Ţopescu.

După aproape şapte ani în care n-a mai putut comenta din cauza regimului comunist, Cristian Ţopescu şi-a marcat revenirea la microfonul TVR cu ocazia finalei Cupei Campionilor Europeni în 1989, atunci când Steaua a fost învinsă cu 4-0 de AC Milan.