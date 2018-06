Ţiriac a pierdut pariul Halep: Ce a spus atunci când a văzut-o pe Simona în finala de la French Open la juniori

Simona Halep e vedeta incontestabilă a tenisului feminin acum şi înconjurată de o echipă redutabilă de management. Acum zece ani însă, singurul om, în afară de părinţi, care a crezut în Halep a fost Virginia Ruzici.





Nici măcar Ion Ţiriac, cel care o susţine acum puternic pe Halep, n-a văzut potenţialul ei în 2008, atunci când românca a câştigat French Open la juniori, după o finală cu Elena Bogdan. Această dezvăluire a fost făcută la Digi Sport de Dumitru Hărădău, directorul turneului de tenis feminin de la Bucureşti.





Ce a spus Hărădău?





*Eu am fost lângă Halep în 2008, când a câştigat turneul de la Roland Garros la junioare, după o finală cu Elena Bogdan. A fost un moment superb, o premieră totală pentru România la o finală de Grand Slam, fie şi la juniori.





*După câţiva ani, marea Virginia Ruzici mi-a spus că şi eu şi Ţiriac am pierdut pariul pe care l-am pus după acea finală din 2008. Se referea la faptul că noi am mers atunci pe mâna Elenei Bogdan, despre care am spus că va ajunge mai sus decât Halep. La început, am negat, dar mai apoi mi-am reamintit că aşa a fost.