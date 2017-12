Şumudică şi Săpunaru au fost atacaţi de adversari la finalul meciului cu Alanyaspor. Tehnicianul a fost rănit la nas

Potrivit cotidianului Hurriyet, preşedintele clubului Kayserispor, Erol Bedir, a declarat că în urma violenţelor traducătorul Yunus Akbulut a ajuns la spital.

"Antrenorul portarilor de la Alanyaspor ne-a atacat echipa, iar antrenorului nostru îi sângerează nasul. Traducătorul a fost dus la spital. M-am întors din drum, acum sunt în vestiar. Lui Şumudică îi sângera nasul, m-am dus repede la el ca să îl consolez. Aş fi vrut să pierdem meciul, dar să nu se întâmple astfel de lucruri. Nu am reuşit să iau legătura cu conducătorii de la Alanyaspor. Nu am asistat la incidente, astfel că nu vreau să exagerez ce s-a întâmplat. Din câte am înţeles Deniz a fost lovit cu piciorul în piept”, a explicat Bedir.





Marius Şumudică ar fi avut o altercaţie cu antrenorul de portari de la Alanyaspor şi s-ar fi ales cu nasul spart. "Nu voiam să vorbesc despre asta, dar dacă m-aţi întrebat... Antrenorul lor a venit spre mine, eram cu echipa şi aşteptam să plecăm, iar el a venit şi m-a lovit! Nu am venit în Turcia să mă bat, am venit să antrenez! Am răspuns prin inteligenţă, nu cu pumnii, nu am vrut să punctez ca la box", a spus antrenorul român la conferinţa de presă.







Fanii echipei Kayserispor şi-au manifestat extazul faţă de comportamentul lui Şumudică! "E cel mai tare antrenor, cel mai şmecher! Nu doar că are rezultate, are o atitudine extraordinară", scria un fan al lui Şumudică.

Kayserispor, echipă antrenată de Marius Şumudică, a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Alanyaspor, în etapa a XIV-a a campionatului turc de fotbal.

Golurile echipei Kayserispor au fost marcate Vural (21) şi Bulut (90+3), iar pentru Alanyaspor a înscris Alkilic (62).

La formaţia lui Şumudică, Cristian Săpunaru şi portarul Silviu Lung jr. au jucat tot meciul.