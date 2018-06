Şi Sloane Stephens se bucură pentru Halep: „Cea mai bună jucătoare a câştigat, merita un titlu de Grand Slam“

"Cea mai bună jucătoare a câştigat. Eram bine în meciul meu, dar ea a putut să-şi ridice nivelul de joc. Să câştige aici a fost formidabil pentru ea. Sunt bucuroasă că în sfârşit are un titlu de Grand Slam. Indiferent de dificultatea parcursului şi de adversitate, există lumină la capătul tunelului. Să fii în finala unui grad slam este ceva special. Am jucat două şi am câştigat una. Astăzi, nu sunt mumţumită, dar sunt foarte mândră de mine şi optimistă pentru ce va urma. Iubesc suprafaţa rapidă, iarba şi zgura, nu am o suprafaţă favorită, este formidabil. Sper că voi continua să iau decizii bune şi sper să am rezultate bune la Wimbledon", a declarat Stephens, potrivit lequipe.fr.

Simona HAlep a câştigat sâmbătă primul titlu de Grand Slam al carierei la PAris, după ce a învins-o pe americancă, scor 3-6, 6-4, 6-1.