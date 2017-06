Şcoala de tenis Jarkko Nieminen, interesată de o colaborare cu Academia “Victor Hănescu”

“Am primit o ofertă de colaborare de la şcoala de tenis a fostului meu adversar din Finlanda, Jarkko, În plus, jucătorii din Republica Moldova manifestă interes să vină să se pregătească la noi. Asta pentru că aplicăm metode moderne de antrenament în zona de iniţiere copii, aduse din Anglia şi Australia şi avem antrenori specializaţi pentru fiecare categorie de vârstă. Faptul că suntem printre puţinele academii din Europa de Est care oferă cazare şi masă şi faptul că suntem poziţionaţi foarte aproape de aeroport deja au devenit avantaje. Apoi este valoarea antrenorilor, care au calificare pe zona internaţională. Şi dau exemplu pe Firicel Tomai, cel care m-a format pe mine şi pe Simona, pe Florian Arsenescu care a pregătit-o pe Sorana Cîrstea sau pe Daniel Dobre, care a lucrat cu Simona Halep. Şi nu în ultimul rând sunt programele de mental coaching, pe care multe şcoli din lume nu şi le permit, fiind extrem de costisitoare”, a dezvăluit Victor Hănescu.

Mai este un detaliu care cântăreşte enorm în opţiunea copiilor către Academia “Victor Hănescu”. Fostul număr 26 ATP este prezent câte 8 ore pe zi la antrenamente alături de copii, lucru care nu se întâmplă cu alţi mari jucători la academii de renume. “Am luat tot ce a fost bun de-a lungul experienţei mele pe mai multe contintente, tot ce am simţit că mi-a lipsit şi mi-aş fi dorit să am, am strâns în jurul meu cei mai buni antrenori, mentori şi specialişti de performanţă şi am pus bazele celui mai îndrăzneţ proiect din tenisul românesc de până acum: Academia Victor Hănescu”, a mai spus fostul 26 ATP.