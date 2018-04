Şansa i-a surâs Simonei Halep: a scăpat de adversarul pe care nu îl dorea în sferturile de finală de la Stuttgart

“Nu îmi doresc să joc din nou cu Laura Siegemund”, spunea Simona şi dorinţa i-a fost împlinită. Tenismena din Germania, care a eliminat-o pe Halep la ultimele două ediţii de la Stuttgart, a pierdut meciul cu sportiva americană Coco Vandeweghe, 6-4, 4-6, 6-3. Astfel, Simona va juca în sferturi cu Vandeweghe, locul 16 WTA, pe care o conduce cu 1-0 la meciuri directe, 6-1, 6-1 pe zgura de la Madrid anul trecut.

Jocul are loc vineri, de la ora 14.30.

16 - este poziţia lui CoCo Vandeweghe în clasamentul WTA. Ea are două turnee câştigate şi a strâns peste 6 milioane de dolari din tenis

Nu îi place zgura de la Stuttgart

Între Simona şi turneul de la Stuttgart nu e chiar cea mai mare atracţie. A jucat de două ori semifinale la turneul german, însă zgura de aici nu e pe placul ei. După meciul cu slovaca Magdalena Rybarikova liderul mondial şi-a exprimat nemulţumirea faţă de suprafaţa de joc: „În primul set, la 3-3, am simţit ceva la picior, dar am continuat să joc. E dificil pe această suprafaţă, şi niciodată nu am jucat cel mai bun tenis al meu aici”.