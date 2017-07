Începe International Champions Cup. Primul amical Barcelona - Real Madrid după 26 de ani

În plină vară, fotbalul nu doarme. Şi nu doar că nu doarme, dar şi produce bani. Bani mulţi chiar. Deşi UEFA e o maşină de euro pentru Europa, iar FIFA strânge anual averi din fotbal a fost nevoie ca americanii să pună pe picioare un proiect care să prindă sub aripa sa acţiunile amicale ale marilor cluburi ale lumii şi să le încadreze într-o reţetă financiară de succes. Ideea i-a venit lui Stephan M. Ross, care împreună cu Relevent Sport a revoluţionat piaţa meciurilor amicale. Bineînţeles pe grămezi de bani. Americanul s-a gândit să prindă toate amicalele importante ale verii jucate de formaţiile europene în America, sub o singură pălărie, numită International Champions Cup.

În 2016, pe patru continente

La primele două ediţii au participat câte opt echipe şi au câştigat Real Madrid şi respectiv Manchester United, iar succesul imens înregistrat a făcut ca în 2015 competiţia să se extindă. Şi nu oricum, ci cu un număr aproape dublu de echipe, care au jucat şi pe alte două continente. Încasările din bilete au fost foarte mari, iar banii oferiţi de televizunile care transmit partidele au atins cote fantastice. Casele de pariuri au avut şi ele câştiguri importante, iar fanii au fost mulţumiţi pentru că în miezul verii au putut vedea partide de calitate. Acestea sunt direcţiile pe care s-a bazat raţionamentul americanilor şi care au făcut ca această competiţie să ajungă acum la a cincea ediţie. Cea de anul trecut a fost mult mai amplă: 17 echipe la start, care au jucat pe patru continente, în şapte ţări: Australia, SUA, China, Anglia, Irlanda, Suedia şi Scoţia. Meciurile au fost transmise în peste 150 de ţări ale lumii.

Bilanţul e favorabil catalanilor

2017 aduce în International Champions Cup tot 17 echipe, dar vine cu nişte lucruri noi. Meciurile vor fi găzduite doar de SUA, China şi Singapore. Au ieşit din joc Australia şi ţările europene. Dintre marile echipe, lipsesc Atletico Madrid şi Liverpool, înlocuite cu Roma şi Arsenal. Cele mai multe partide sunt programate tot în America, unde va avea loc şi un El Clasico. Barcelona şi Real Madrid se vor întâlni pe 29 iulie, la Miami, pe Hard Rock Stadium, o arenă de 65.000 de locuri. Va fi pentru prima dată după 26 de ani când Barca şi Real, rivale de o viaţă, vor juca un meci amical. Ultima dată s-a întâmplat asta pe 11 septembrie 1991, când Barca şi Real au terminat la egalitate, scor 1-1, pe Nou Camp. Tot în acel an a mai avut loc o partidă amicală, pe 1 mai, la Real acasă, iar înaintea ei ultima partidă amicală dintre Real şi Barca data din 1982. Cele două echipe s-au mai întâlnit amical în 1968, în 1959 şi de două ori în 1948. Acestea sunt bornele meciurilor de pregătire dintre Barcelona şi Real Madrid de după război. Înainte însă, în epoca fotbalului romantic, Barca şi Real au jucat alte 26 de meciuri amicale. Bilanţul la acest nivel este net favorabil Barcelonei: 19 victorii, 10 egaluri, 4 înfrângeri, golaveraj 83-42. De altfel, şi bilanţul general al El Clasico este favorabil catalanilor care conduc la victorii cu 110-97.



Echipe participante

Statele Unite

PSG

Juventus

Roma

Real Madrid

FC Barcelona

Manchester City

Manchester United

Tottenham

China

Dortmund

Bayern Munchen

AC Milan

Inter Milano

Lyon

Arsenal



Singapore

Chelsea

Bayern Munchen

Inter Milano

Programul meciurilor

18 iulie Guanghzhou Milan – Dortmund

19 iulie Shanghai Bayern – Arsenal

19 iulie Detroit Roma – PSG

20 iulie Houston Manchester United – Manchester City

22 iulie New Jersey Juventus - Barcelona

22 iulie Orlando PSG - Tottenham

22 iulie Shenzhen Bayern – Milan

23 iulie Santa Clara Real Madrid – Manchester United

24 iulie Nanjing Inter – Lyon

25 iulie New Jersey Roma - Tottenham

25 iulie Singapore Chelsea – Bayern

26 iulie Landover Barcelona – Manchester United

26 iulie Los Angeles Manchester City- Real Madrid

27 iulie Singapore Bayern – Inter

29 iulie Nashville Manchester City – Tottenham

29 iulie Singapore Chelsea - Inter

29 iulie Miami Real Madrid – FC Barcelona

30 iulie Foxborough Roma - Juventus